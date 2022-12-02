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Помощь от международных партнеров и "Нафтогаз" помогут "Укрэнерго" избежать значительного повышения цен на передачу и диспетчеризацию электроэнергии – СМИ

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"Укрэнерго" имеет право обратиться за помощью к международным партнерам и донорским организациям, пишет "РБК-Украина"
"Укрэнерго" имеет право обратиться за помощью к международным партнерам и донорским организациям, пишет "РБК-Украина"
Фото: depositphotos.com

Привлечение финансовой помощи от международных доноров для докапитализации "Нафтогаза", а также переговоры об отсрочке уплаты кредитов позволят "Укрэнерго" избежать значительного повышения цен на передачу и диспетчеризацию электроэнергии. Ведь бизнес сейчас переживает системный кризис и может не выдержать рост тарифов на 356%, как в случае с диспетчеризацией. Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

"Больше всего средств, согласно обоснованию, "Укрэнерго" нужно для расчетов с телом кредитов, взятых в мирные годы: на это компании нужно в 2023 году сразу 10 млрд. Учитывая, что Украина – в состоянии войны, а главной целью российских террористов являются энергетические объекты, "Укрэнерго" имеет право обратиться за помощью к международным партнерам и донорским организациям. А одновременно попросить у своих кредиторов отсрочку уплаты кредитов или их реструктуризацию: сейчас все цивилизованные страны мира стараются максимально поддержать нашу страну. А значит – и ее компании, особенно те, которые имеют значение для энергетической безопасности", – отмечает агентство.

Авторы выразили сомнение в том, что расходы на вспомогательные услуги помогут стабилизировать энергосистему – такие расходы должны вырасти с 16,7 млрд до 42,4 млрд грн в следующем году.

"О каких именно "вспомогательных услугах" идет речь, в проекте не говорится. В неформальной коммуникации "Укрэнерго" объясняет такой рост работой блоков ТЭЦ на значительно более дорогом газе, что обусловлено низкими запасами угля и отключением Запорожской АЭС от украинской энергосистемы. Однако, учитывая сложную экономическую ситуацию и всестороннюю поддержку международных партнеров, было бы целесообразнее покрыть расходы ТЭЦ на работу на газе за счет международной помощи. На эти деньги следует докапитализировать "Нафтогаз", чтобы он мог продавать ТЭЦ газ для генерации электроэнергии по цене угольного паритета", – подчеркивает информагентство.

Контекст:

"РБК-Украина" отмечает, что НКРЭКУ предложила повысить тариф на передачу электроэнергии на 51%, а на диспетчеризацию – сразу на +356%. Объясняется это тем, что "Укрэнерго" не хватает денег, чтобы рассчитаться со своими долгами, пишет агентство.

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" выступило против повышения. В Федерации работодателей транспорта Украины заявили, что у "Укрэнерго" есть все резервы для того, чтобы не повышать в 2023 году тарифы на диспетчеризацию электроэнергии, в то время как резкий рост сразу на 273% значительно ухудшит состояние транспортной отрасли Украины. С похожей позицией выступила и Федерация работодателей Украины, а также Федерация металлургов.

Теги: Укрэнерго, электричество, тарифы, помощь, электроэнергия, ТЭЦ, финансы, расходы, энергосистема
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