"Укрэнерго" планирует выставить России счет за уничтоженные объекты энергоинфраструктуры

"Мы фиксируем все повреждения в реальном времени, каждый день. Составляем смету и в ближайшее время выставим счет россиянам за уничтоженные наши объекты. У нас уже есть опыт выставления счетов Российской Федерации. Потому что мы одни из немногих судились и продолжаем этот процесс по нашим активам в Крыму", – сказал Юрков на форуме VII Business & Legal Energy Forum.

Сейчас уже разрабатывается правовой механизм, благодаря которому компания сможет защитить свои интересы по компенсациям за нанесенный ущерб, говорится в сообщении.