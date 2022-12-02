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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Укрэнерго" планирует выставить России счет за уничтоженные объекты энергоинфраструктуры

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Россияне уничтожают объекты энергетики в Украине
Россияне уничтожают объекты энергетики в Украине
Фото: Укренерго / Telegram

Компания "Укрэнерго" собирается официально потребовать у России компенсацию за уничтоженные объекты энергетической инфраструктуры. Об этом заявил директор по правовым вопросам НЭК "Укрэнерго" Максим Юрков, передает пресс-служба компании в Telegram 2 декабря.

"Мы фиксируем все повреждения в реальном времени, каждый день. Составляем смету и в ближайшее время выставим счет россиянам за уничтоженные наши объекты. У нас уже есть опыт выставления счетов Российской Федерации. Потому что мы одни из немногих судились и продолжаем этот процесс по нашим активам в Крыму", – сказал Юрков на форуме VII Business & Legal Energy Forum.

Сейчас уже разрабатывается правовой механизм, благодаря которому компания сможет защитить свои интересы по компенсациям за нанесенный ущерб, говорится в сообщении.

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. На вечер следующего дня дефицит электроэнергии составлял 50%, к утру 26 ноября он снизился до 30%, а к утру 27-го – до 20% и пока таким остается. 

До этой атаки дефицит в энергосистеме составлял 15–20%, сообщали в "Укрэнерго".

Теги: энергетика, Укрэнерго, электричество, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины
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