"Укрэнерго" планирует выставить России счет за уничтоженные объекты энергоинфраструктуры

"Мы фиксируем все повреждения в реальном времени, каждый день. Составляем смету и в ближайшее время выставим счет россиянам за уничтоженные наши объекты. У нас уже есть опыт выставления счетов Российской Федерации. Потому что мы одни из немногих судились и продолжаем этот процесс по нашим активам в Крыму", – сказал Юрков на форуме VII Business & Legal Energy Forum.
Сейчас уже разрабатывается правовой механизм, благодаря которому компания сможет защитить свои интересы по компенсациям за нанесенный ущерб, говорится в сообщении.
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. На вечер следующего дня дефицит электроэнергии составлял 50%, к утру 26 ноября он снизился до 30%, а к утру 27-го – до 20% и пока таким остается.
До этой атаки дефицит в энергосистеме составлял 15–20%, сообщали в "Укрэнерго".