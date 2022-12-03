Зеленский: Мы сделали часть шагов, чтобы гарантировать духовную независимость украинцев. Будут еще шаги

Видеозапись речи Зеленского опубликована в Facebook Офиса президента.
"На днях мы сделали часть шагов, чтобы гарантировать духовную независимость нашего народа. Вижу, что люди поддерживают эти шаги и очень мощно поддерживают, – сказал президент. – И это еще не все. Будут еще шаги. Украина больше никогда не будет останавливаться на полпути".
1 декабря Зеленский сообщил, что состоялось заседание СНБО по связям религиозных организаций с РФ, решения касались Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата (МП) и Киево-Печерской лавры. Он также анонсировал введение персональных санкций за подрывную деятельность российских спецслужб в религиозной среде Украины.
В этот же день Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях.
2 декабря СМИ сообщили, что СНБО ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского, который является диаконом УПЦ МП.
Кроме того, СБУ сообщила о подозрении митрополиту Кировоградской епархии УПЦ МП, оправдывающему захват Крыма.
УПЦ МП – часть Русской православной церкви, которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".
12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента, а затем сообщила о подозрении священнослужителю, который организовал богослужение. Его подозревают в оправдании вооруженной агрессии России против Украины и прославлении ее участников.
После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре, в епархиях УПЦ МП в Ровенской, Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской и Житомирской областях, а также у ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза).
СБУ сообщила, что в Почаевской духовной семинарии нашла литературу, отрицающую существование украинского народа. В ходе обысков в монастыре Мукачевской епархии УПЦ МП выяснилось, что монахини призывали к "пробуждению матушки-Руси", а в найденных там брошюрах отрицается право Украины на независимость, рассказали в спецслужбе.
2 декабря СБУ завершила обыски на объектах УПЦ МП в Закарпатской, Ровенской и Житомирской областях, обнаружив в епархиях "пропагандистские методички Кремля, учение о сатанизме и нацистскую символику".