Зеленский: Мы сделали часть шагов, чтобы гарантировать духовную независимость украинцев. Будут еще шаги

Украина больше никогда не будет останавливаться на полпути, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Видеозапись речи Зеленского опубликована в Facebook Офиса президента.

"На днях мы сделали часть шагов, чтобы гарантировать духовную независимость нашего народа. Вижу, что люди поддерживают эти шаги и очень мощно поддерживают, – сказал президент. – И это еще не все. Будут еще шаги. Украина больше никогда не будет останавливаться на полпути".

1 декабря Зеленский сообщил, что состоялось заседание СНБО по связям религиозных организаций с РФ, решения касались Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата (МП) и Киево-Печерской лавры. Он также анонсировал введение персональных санкций за подрывную деятельность российских спецслужб в религиозной среде Украины.

В этот же день Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях.

2 декабря СМИ сообщили, что СНБО ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского, который является диаконом УПЦ МП.

Кроме того, СБУ сообщила о подозрении митрополиту Кировоградской епархии УПЦ МП, оправдывающему захват Крыма.