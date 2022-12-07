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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Россия должна исчезнуть в тех границах, в которых она пока существует. Это самая надежная гарантия безопасности для Украины и мира

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Данилов назвал легитимные военные цели Украины в войне с Россией
Данилов назвал легитимные военные цели Украины в войне с Россией
Фото: president.gov.ua

Украинский стратегический интерес заключается в уходе России в ее нынешней форме и границах в "историческое небытие". Об этом 7 декабря в Facebook заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Не допустить эскалации конфликта" с так называемой Россией – выражение, которое начинают повторять со все большей настойчивостью, которое вызывает все большее непонимание, особенно у тех украинцев, которые в ледяных окопах находятся круглосуточно в состоянии этой самой эскалации", – написал Данилов.

Он считает, что главная цель тех, кто "повторяет эту мантру", – подменить реальные шаги "ширмой бездействия и безволия".

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что "прежде всего, нет никакого конфликта, а есть полноценная война".

"Которая началась 27 февраля 2014 года с захвата парламента и правительства Крыма российскими военными, продолжилась кровавой бойней в Луганской и Донецкой областях и вступила в активную фазу 24 февраля 2022 года после полномасштабного вторжения РФ", – пояснил Данилов.

Он уточнил, что Украина уже 3205 дней находится в состоянии постоянной и непрерывной военной эскалации, "если кто-то этого не заметил".

"Для нас не может быть большей эскалации, чем убийство режимом [президента РФ Владимира] Путина 444 украинских детей, тысяч военных и гражданских, потеря территорий и разрушение нашей мирной жизни", – заявил секретарь СНБО.

Он подтвердил, что Украина будет использовать все доступные и не запрещенные международным правом средства и методы наказания агрессора и освобождения своей территории.

"Все объекты на оккупированной территории Украины, где есть хотя бы мелкий фрагмент российской трехцветной тряпки, являются нашими легитимными и потенциальными целями. Для достижения поставленных верховным главнокомандующим задач цели Украины будут заканчиваться там, где в этом будут нуждаться национальные интересы, а украинские стратегические интересы закончатся там и тогда, когда закончится так называемая Россия и уйдет в историческое небытие", – добавил Данилов.

По мнению секретаря СНБО, "Россия должна исчезнуть как военно-политический субъект в тех пределах, в которых она пока существует, с карты мира".

"Это самая надежная (если кто еще не понял) гарантия безопасности для Украины и мира в целом", – написал Данилов.

Секретарь СНБО настаивает, что проблему "эскалации" может решить только военная победа Украины.

"Лучший метод "не допустить эскалации конфликта" – это ликвидация собственно причины "эскалации конфликта", а именно полное и безусловное военное поражение так называемой России с последующей депутинизацией, денуклеаризацией и дерашизацией российских "населенцев", – убежден он.

Секретарь СНБО указал, что алгоритм ликвидации причины "эскалации конфликта" – это "оружие, оружие и еще раз оружие" для Украины.

"Все остальное сделают силы обороны Украины", – подытожил Данилов.

https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid0222ueWtpaDihHD8WQi3We3FDAgf5e4QEMwVmDRAU4LjP8Vke3BN8g7rMdKQz2tWMfl

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".

Путин продолжает надеяться на победу, но уже этой зимой случится перелом в пользу Украины на поле боя, а весной-летом война закончится поражением России и крушением путинского режима, считает российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства РФ Михаил Касьянов. Такое мнение он выразил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров в интервью Гордону высказал мнение, что после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России. "Окончание российско-украинской войны не будет означать конец войны как таковой. Война начнется в России. Война за власть", – спрогнозировал журналист.

Бывший командующий войсками США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованном 13 сентября, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.

Бывший российский вице-премьер-министр, близкий соратник экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаил Полторанин допускает распад Российской Федерации. Об этом он сказал в интервью Гордону. Полторанин считает, что у России может быть только два выхода – захват новых территорий или распад. В случае распада, по его мнению, "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу, после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал мнение, что эпоха России как империи закончилась и эта страна скоро развалится – еще при нашей жизни.

Журналист, телеведущий Савик Шустер допускает, что Россия вследствие полномасштабного вторжения в Украину может развалиться, хотя на Западе "этого никто не хочет". Такое мнение он высказал в интервью Бацман.

Теги: Россия, Украина, СНБО, оккупация, военная помощь, вторжение, политика, российская агрессия, демилитаризация, война России против Украины, безопасность, денуклеаризация, Алексей Данилов, границы, российские оккупанты, деоккупация, россияне
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