Данилов: Россия должна исчезнуть в тех границах, в которых она пока существует. Это самая надежная гарантия безопасности для Украины и мира

"Не допустить эскалации конфликта" с так называемой Россией – выражение, которое начинают повторять со все большей настойчивостью, которое вызывает все большее непонимание, особенно у тех украинцев, которые в ледяных окопах находятся круглосуточно в состоянии этой самой эскалации", – написал Данилов.
Он считает, что главная цель тех, кто "повторяет эту мантру", – подменить реальные шаги "ширмой бездействия и безволия".
Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что "прежде всего, нет никакого конфликта, а есть полноценная война".
"Которая началась 27 февраля 2014 года с захвата парламента и правительства Крыма российскими военными, продолжилась кровавой бойней в Луганской и Донецкой областях и вступила в активную фазу 24 февраля 2022 года после полномасштабного вторжения РФ", – пояснил Данилов.
Он уточнил, что Украина уже 3205 дней находится в состоянии постоянной и непрерывной военной эскалации, "если кто-то этого не заметил".
"Для нас не может быть большей эскалации, чем убийство режимом [президента РФ Владимира] Путина 444 украинских детей, тысяч военных и гражданских, потеря территорий и разрушение нашей мирной жизни", – заявил секретарь СНБО.
Он подтвердил, что Украина будет использовать все доступные и не запрещенные международным правом средства и методы наказания агрессора и освобождения своей территории.
"Все объекты на оккупированной территории Украины, где есть хотя бы мелкий фрагмент российской трехцветной тряпки, являются нашими легитимными и потенциальными целями. Для достижения поставленных верховным главнокомандующим задач цели Украины будут заканчиваться там, где в этом будут нуждаться национальные интересы, а украинские стратегические интересы закончатся там и тогда, когда закончится так называемая Россия и уйдет в историческое небытие", – добавил Данилов.
По мнению секретаря СНБО, "Россия должна исчезнуть как военно-политический субъект в тех пределах, в которых она пока существует, с карты мира".
"Это самая надежная (если кто еще не понял) гарантия безопасности для Украины и мира в целом", – написал Данилов.
Секретарь СНБО настаивает, что проблему "эскалации" может решить только военная победа Украины.
"Лучший метод "не допустить эскалации конфликта" – это ликвидация собственно причины "эскалации конфликта", а именно полное и безусловное военное поражение так называемой России с последующей депутинизацией, денуклеаризацией и дерашизацией российских "населенцев", – убежден он.
Секретарь СНБО указал, что алгоритм ликвидации причины "эскалации конфликта" – это "оружие, оружие и еще раз оружие" для Украины.
"Все остальное сделают силы обороны Украины", – подытожил Данилов.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".
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