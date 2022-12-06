Данилов высмеял "открытие" Путиным Крымского моста: Следует предусмотреть в графике на постоянной основе

"Открытие" т.н. "Крымского моста" Кремлю следует предусмотреть в графике Путина на постоянной основе. Работы там осталось еще много. Только в следующий раз главе Московии больше подойдет руль российского "Москвича", а не "натовского" Mercedes-Benz", – заметил Данилов.
«Відкриття» т.зв. «кримського мосту» кремлю потрібно передбачити у графіку путіна на постійній основі. Роботи там залишилось ще багато *— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 5, 2022
Тільки наступного разу очільнику московії більше пасуватиме кермо російського «москвіча», а не «натівського» «Mercedes-Benz».
5 декабря российские СМИ сообщили, что Путин за рулем автомобиля проехал по Крымскому мосту, который был частично разрушен взрывом 8 октября. На опубликованном видео Путину говорят, что ремонтные работы идут в девяти километрах от места, где они едут.
Лидер страны-агрессора ехал по восстановленной переправе на автомобиле Mersedes, в то время как в 2018-м открывал движение по Крымскому мосту за рулем грузовика "КамАЗ" российского производства.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также прокомментировал появление Путина на Крымском мосту, увидев в его поездке признаки того, что агрессивные амбиции президента РФ уменьшились.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Утром 8 октября на железнодорожном полотне незаконно построенного Крымского моста произошел сильный пожар, а на автомобильной части – взрыв, разрушивший часть сооружения.
В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.
"Власти" Крыма объявили о запуске парома.
В Следкоме России заявили о трех погибших в результате взрыва. По версии российского следствия, все они – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. В ведомстве подчеркнули, что грузовик ехал в сторону оккупированного Крыма из РФ. Тела двух человек подняли из воды. Также в Следкоме заявляют, что установили данные грузового автомобиля и его собственника – это житель Краснодарского края.
Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.