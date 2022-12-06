Данилов высмеял "открытие" Путиным Крымского моста: Следует предусмотреть в графике на постоянной основе

"Открытие" т.н. "Крымского моста" Кремлю следует предусмотреть в графике Путина на постоянной основе. Работы там осталось еще много. Только в следующий раз главе Московии больше подойдет руль российского "Москвича", а не "натовского" Mercedes-Benz", – заметил Данилов.

«Відкриття» т.зв. «кримського мосту» кремлю потрібно передбачити у графіку путіна на постійній основі. Роботи там залишилось ще багато *

Тільки наступного разу очільнику московії більше пасуватиме кермо російського «москвіча», а не «натівського» «Mercedes-Benz». — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 5, 2022

5 декабря российские СМИ сообщили, что Путин за рулем автомобиля проехал по Крымскому мосту, который был частично разрушен взрывом 8 октября. На опубликованном видео Путину говорят, что ремонтные работы идут в девяти километрах от места, где они едут.

Лидер страны-агрессора ехал по восстановленной переправе на автомобиле Mersedes, в то время как в 2018-м открывал движение по Крымскому мосту за рулем грузовика "КамАЗ" российского производства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также прокомментировал появление Путина на Крымском мосту, увидев в его поездке признаки того, что агрессивные амбиции президента РФ уменьшились.