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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов высмеял "открытие" Путиным Крымского моста: Следует предусмотреть в графике на постоянной основе

Данилов предложил Путину сменить Mersedes на "Москвич" на следующем "открытии" восстановленного Крымского моста
Данилов предложил Путину сменить Mersedes на "Москвич" на следующем "открытии" восстановленного Крымского моста
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Президенту России Владимиру Путину еще не раз придется "открывать" восстановленный после очередных повреждений Крымский мост, предположил 5 декабря в Telegram секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Открытие" т.н. "Крымского моста" Кремлю следует предусмотреть в графике Путина на постоянной основе. Работы там осталось еще много. Только в следующий раз главе Московии больше подойдет руль российского "Москвича", а не "натовского" Mercedes-Benz", – заметил Данилов.

5 декабря российские СМИ сообщили, что Путин за рулем автомобиля проехал по Крымскому мосту, который был частично разрушен взрывом 8 октября. На опубликованном видео Путину говорят, что ремонтные работы идут в девяти километрах от места, где они едут.

Лидер страны-агрессора ехал по восстановленной переправе на автомобиле Mersedes, в то время как в 2018-м открывал движение по Крымскому мосту за рулем грузовика "КамАЗ" российского производства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также прокомментировал появление Путина на Крымском мосту, увидев в его поездке признаки того, что агрессивные амбиции президента РФ уменьшились.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Утром 8 октября на железнодорожном полотне незаконно построенного Крымского моста произошел сильный пожар, а на автомобильной части – взрыв, разрушивший часть сооружения.

В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

"Власти" Крыма объявили о запуске парома.

В Следкоме России заявили о трех погибших в результате взрыва. По версии российского следствия, все они – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. В ведомстве подчеркнули, что грузовик ехал в сторону оккупированного Крыма из РФ. Тела двух человек подняли из воды. Также в Следкоме заявляют, что установили данные грузового автомобиля и его собственника – это житель Краснодарского края.

Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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