В России показали Путина, который проехался по Крымскому мосту

Агентство сообщило, что Путин сел за руль и лично проехал по мосту, который был частично разрушен взрывом 8 октября. О ремонтных работах ему доложил вице-премьер Марат Хуснуллин.
На видео Путину говорят, что ремонтные работы идут в девяти километрах от места, где они едут. При этом по видео непонятно, действительно ли поездка происходит по Крымском мосту.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков оответил на вопрос журналистов, почему Путин ездил на Mercedes, а не на отечественном президентском Aurus. Его слова цитирует ТАСС.
"Просто на месте была такая машина. Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал", – сказал он.
Поездка Путина имела место в тот же день, когда Россия нанесла новый массированный ракетный удар по территории Украины.
На видео с места происшествия был зафиксирован пожар, также там видно, что несколько пролетов автомобильной части моста разрушены. Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, а Следком РФ возбудил уголовное дело по этому факту. После того как движение на мосту приостановили, "власти" Крыма объявили о запуске парома.
Вечером 8 октября коллаборанты заявили о возобновлении движения по мосту – и автомобильной, и железнодорожной его части.
В Следкоме заявили о трех погибших в результате взрыва. По версии российского следствия, все они – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. В ведомстве подчеркнули, что грузовик ехал в сторону оккупированного Крыма из РФ. Тела двух человек подняли из воды. Также в Следкоме заявляют, что установили данные грузового автомобиля и его собственника – это житель Краснодарского края.
Представители власти в Украине прокомментировали факт взрыва и пожара на мосту, но не подтвердили причастности к этому Украины. Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.