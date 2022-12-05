В России показали Путина, который проехался по Крымскому мосту

Агентство сообщило, что Путин сел за руль и лично проехал по мосту, который был частично разрушен взрывом 8 октября. О ремонтных работах ему доложил вице-премьер Марат Хуснуллин.

На видео Путину говорят, что ремонтные работы идут в девяти километрах от места, где они едут. При этом по видео непонятно, действительно ли поездка происходит по Крымском мосту.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков оответил на вопрос журналистов, почему Путин ездил на Mercedes, а не на отечественном президентском Aurus. Его слова цитирует ТАСС.

"Просто на месте была такая машина. Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал", – сказал он.

Поездка Путина имела место в тот же день, когда Россия нанесла новый массированный ракетный удар по территории Украины.