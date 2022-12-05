ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк рассказал, что может влиять на частоту ракетных ударов РФ по Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Яценюк: Мечта Путина захватить Украину
Яценюк: Мечта Путина – захватить Украину
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В России не отказались от своих планов в отношении Украины, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону премьер-министр Украины 2014–2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Россияне не отказались от своих планов и [президент РФ Владимир] Путин лично ни от чего не отказался. Конечно, мечта Путина и его желание – это захватить Украину, расчленить Украину, взорвать Украину. И не только Украину, но и весь западный мир", – подчеркнул Яценюк.

Он убежден, что Россия может снова атаковать Украину.

"Почему не произошли ракетные атаки? Несколько объяснений, и одно из этих объяснений связано с тем, что, во-первых, им необходимо время, во-вторых, им необходимы соответствующие погодные условия, и, в-третьих, то, что докладывает украинская разведка, и то, что, в принципе, уже понятно и из других открытых и закрытых источников, – в России исчерпываются объемы высокоточного ракетного оружия. Я подчеркиваю, именно высокоточного ракетного оружия. Эти три фактора влияют на временные рамки принятия преступником Путиным решения по атакам на Украину", – пояснил Яценюк.

По его словам, украинские военные и сотрудники служб обеспечения уже адаптировались к атакам россиян.

"Невозможно привыкнуть к этим ужасам, которые происходят в Украине. Но прошел процесс адаптации. И если первые ракетные удары – это была полная неожиданность с точки зрения того, как оперативно действовать нашим службам, в первую очередь энергетическим службам и службам обеспечения жизнедеятельности страны, сейчас мы также стали адаптироваться. Сейчас необходимо как можно скорее получить системы противоракетной обороны. И НАТО, и наши ключевые союзники США, и европейцы работают над этим вопросом очень и очень ускоренно", – подчеркнул Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел 23 ноября. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

Россия может начать новую массированную атаку на Украину в любой момент, считают в МВД Украины. В ГУР Минобороны Украины рассказали 30 ноября о подготовке оккупантов к новой ракетной атаке.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, НАТО, война, военные, оборона, война России против Украины, ракеты, удары, интервью, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку"
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку"
Британскую корону Святого Эдуарда модифицируют для коронации Чарльза ІІІ
Британскую корону Святого Эдуарда модифицируют для коронации Чарльза ІІІ
  "Мутить двіж", "Такий крутий, такий потужний". Песни о Залужном, которые стали хитами. Видео
  "Мутить двіж", "Такий крутий, такий потужний". Песни о Залужном, которые стали хитами. Видео
"Предсказывает, что ждет Россию". 64-летняя Мадонна вышла в свет в свитшоте с матерной надписью. Фото
"Предсказывает, что ждет Россию". 64-летняя Мадонна вышла в свет в свитшоте с матерной надписью. Фото
"Чужие не сломали и своим не дам". Парамедик Пташка ответила хейтерам после получения ордена "За мужество" от Зеленского
"Чужие не сломали и своим не дам". Парамедик Пташка ответила хейтерам после получения ордена "За мужество" от Зеленского
Битва нарядов. Как выглядит Никитюк и Ефросинина в длинном платье с высоким разрезом и глубоким декольте
Битва нарядов. Как выглядит Никитюк и Ефросинина в длинном платье с высоким разрезом и глубоким декольте
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей
Свитолина снялась в вечернем платье с полуторамесячной дочерью
Свитолина снялась в вечернем платье с полуторамесячной дочерью
"Спасибо, любимая". 46-летний Сенцов в четвертый раз стал отцом и показал новорожденного сына
"Спасибо, любимая". 46-летний Сенцов в четвертый раз стал отцом и показал новорожденного сына
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском (385552)
2
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских (164745)
3
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой (63749)
4
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой (57790)
5
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото (25216)
6
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео (22367)
7
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл (21251)
8
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей (21229)
 
 
 
 