Яценюк рассказал, что может влиять на частоту ракетных ударов РФ по Украине

"Россияне не отказались от своих планов и [президент РФ Владимир] Путин лично ни от чего не отказался. Конечно, мечта Путина и его желание – это захватить Украину, расчленить Украину, взорвать Украину. И не только Украину, но и весь западный мир", – подчеркнул Яценюк.

Он убежден, что Россия может снова атаковать Украину.

"Почему не произошли ракетные атаки? Несколько объяснений, и одно из этих объяснений связано с тем, что, во-первых, им необходимо время, во-вторых, им необходимы соответствующие погодные условия, и, в-третьих, то, что докладывает украинская разведка, и то, что, в принципе, уже понятно и из других открытых и закрытых источников, – в России исчерпываются объемы высокоточного ракетного оружия. Я подчеркиваю, именно высокоточного ракетного оружия. Эти три фактора влияют на временные рамки принятия преступником Путиным решения по атакам на Украину", – пояснил Яценюк.

По его словам, украинские военные и сотрудники служб обеспечения уже адаптировались к атакам россиян.

"Невозможно привыкнуть к этим ужасам, которые происходят в Украине. Но прошел процесс адаптации. И если первые ракетные удары – это была полная неожиданность с точки зрения того, как оперативно действовать нашим службам, в первую очередь энергетическим службам и службам обеспечения жизнедеятельности страны, сейчас мы также стали адаптироваться. Сейчас необходимо как можно скорее получить системы противоракетной обороны. И НАТО, и наши ключевые союзники США, и европейцы работают над этим вопросом очень и очень ускоренно", – подчеркнул Яценюк.

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