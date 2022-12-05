Яценюк рассказал, что может влиять на частоту ракетных ударов РФ по Украине

"Россияне не отказались от своих планов и [президент РФ Владимир] Путин лично ни от чего не отказался. Конечно, мечта Путина и его желание – это захватить Украину, расчленить Украину, взорвать Украину. И не только Украину, но и весь западный мир", – подчеркнул Яценюк.
Он убежден, что Россия может снова атаковать Украину.
"Почему не произошли ракетные атаки? Несколько объяснений, и одно из этих объяснений связано с тем, что, во-первых, им необходимо время, во-вторых, им необходимы соответствующие погодные условия, и, в-третьих, то, что докладывает украинская разведка, и то, что, в принципе, уже понятно и из других открытых и закрытых источников, – в России исчерпываются объемы высокоточного ракетного оружия. Я подчеркиваю, именно высокоточного ракетного оружия. Эти три фактора влияют на временные рамки принятия преступником Путиным решения по атакам на Украину", – пояснил Яценюк.
По его словам, украинские военные и сотрудники служб обеспечения уже адаптировались к атакам россиян.
"Невозможно привыкнуть к этим ужасам, которые происходят в Украине. Но прошел процесс адаптации. И если первые ракетные удары – это была полная неожиданность с точки зрения того, как оперативно действовать нашим службам, в первую очередь энергетическим службам и службам обеспечения жизнедеятельности страны, сейчас мы также стали адаптироваться. Сейчас необходимо как можно скорее получить системы противоракетной обороны. И НАТО, и наши ключевые союзники США, и европейцы работают над этим вопросом очень и очень ускоренно", – подчеркнул Яценюк.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел 23 ноября. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
Россия может начать новую массированную атаку на Украину в любой момент, считают в МВД Украины. В ГУР Минобороны Украины рассказали 30 ноября о подготовке оккупантов к новой ракетной атаке.