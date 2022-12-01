Нужно любой ценой защитить демократию и свободу во всем мире, демилитаризовать, деимпериализовать и денацифицировать РФ – Яценюк

"Это война между тьмой и светом, между рабством и свободой. Это война диктатуры и демократии. Единственная опция – это победа в этой войне. Поэтому мы должны объединить усилия и любой ценой защитить демократию и свободу во всем мире", – сказал Яценюк.

Он обратился к международным партнерам и подчеркнул, что Украина борется и за их безопасность, свободу, экономику, суверенитет.

Политик отметил, что Украина получает много поддержки и помощи от западного мира.

"И мой месседж нашим западным друзьям состоит в том, что, вкладывая в Украину, вы инвестируете в собственную безопасность и оборону. Это лучшая инвестиция в защиту вашей родины – поддержка Украины", – сказал он.

Яценюк также отметил важность создания специального суда, чтобы привлечь к ответственности российских военных и элиты за преступления, а также "послать сигнал каждому в мире, кто поддерживает автократию и диктатуру". По его мнению, ответственность должна быть как уголовной, так и финансовой. Введенные санкции должны были усилены и все активы России – конфискованы.

"Мы должны подумать о будущем, послезавтра. Какой новый мир может возникнуть, как мы можем восстановить Украину и сделать ее частью НАТО и Европейского союза – и, таким образом, усилить и НАТО, и ЕС. Как демилитаризовать, деимпериализовать и денацифицировать Россию, поскольку современная Россия является угрозой мировому порядку, глобальной демократии и свободе. Как сделать так, чтобы ООН стала сильнее и эффективнее", – подчеркнул он.

Яценюк добавил, что новый мировой демократический порядок должен быть способен защитить свободу; добиться, чтобы все, кто совершает военные преступления и зверства, были наказаны; дать процветание и мир всему миру.

"И Украина – флагман в этой новой волне нового мира и новой мировой структуры", – подытожил политик.