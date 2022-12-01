ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нужно любой ценой защитить демократию и свободу во всем мире, демилитаризовать, деимпериализовать и денацифицировать РФ – Яценюк

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Яценюк: Современная Россия является угрозой мировому порядку, глобальной демократии и свободе
Яценюк: Современная Россия является угрозой мировому порядку, глобальной демократии и свободе
Фото: Kyiv Security Forum / Facebook

Президент РФ Владимир Путин ведет войну не только против Украины, но и против всего демократического мира, считает премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк. Об этом он сказал 1 декабря во время дискуссии Киевского форума по безопасности, организованного фондом Яценюка Open Ukraine, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Это война между тьмой и светом, между рабством и свободой. Это война диктатуры и демократии. Единственная опция – это победа в этой войне. Поэтому мы должны объединить усилия и любой ценой защитить демократию и свободу во всем мире", – сказал Яценюк.

Он обратился к международным партнерам и подчеркнул, что Украина борется и за их безопасность, свободу, экономику, суверенитет.

Политик отметил, что Украина получает много поддержки и помощи от западного мира.

"И мой месседж нашим западным друзьям состоит в том, что, вкладывая в Украину, вы инвестируете в собственную безопасность и оборону. Это лучшая инвестиция в защиту вашей родины – поддержка Украины", – сказал он.

Яценюк также отметил важность создания специального суда, чтобы привлечь к ответственности российских военных и элиты за преступления, а также "послать сигнал каждому в мире, кто поддерживает автократию и диктатуру". По его мнению, ответственность должна быть как уголовной, так и финансовой. Введенные санкции должны были усилены и все активы России – конфискованы.

"Мы должны подумать о будущем, послезавтра. Какой новый мир может возникнуть, как мы можем восстановить Украину и сделать ее частью НАТО и Европейского союза – и, таким образом, усилить и НАТО, и ЕС. Как демилитаризовать, деимпериализовать и денацифицировать Россию, поскольку современная Россия является угрозой мировому порядку, глобальной демократии и свободе. Как сделать так, чтобы ООН стала сильнее и эффективнее", – подчеркнул он.

Яценюк добавил, что новый мировой демократический порядок должен быть способен защитить свободу; добиться, чтобы все, кто совершает военные преступления и зверства, были наказаны; дать процветание и мир всему миру.

"И Украина – флагман в этой новой волне нового мира и новой мировой структуры", – подытожил политик.

Контекст:

1 декабря, на 31-ю годовщину общенационального референдума о независимости Украины, в столице проходит ежегодный Киевский форум по безопасности, организованный фондом Арсения Яценюка Open Ukraine. Главный лозунг форума в этом году: "Все для победы". В рамках заседания известные мировые и украинские политики, дипломаты и эксперты обсуждают главные задачи обороны Украины и укрепление международной солидарности против российского врага.

Теги: Россия, Владимир Путин, Арсений Яценюк, НАТО, ООН, война России против Украины, Евросоюз, Киевский форум по безопасности
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