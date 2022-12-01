Яценюк: У меня ключевой конфликт с Меркель – "Северный поток". Я просил остановить его, а она повторяла мантру: "Это коммерческий проект"

Яценюк: Было бы корректно сказать об ошибочности в целом западной политики по отношению к России. Конечно, Германия была драйвером этой политики Фото: EPA

Журналист спросил Яценюка, что он думает о Меркель и считает ли ее виновной в том, что сейчас Украина страдает от захватнической войны с Россией.

"Не в моих правилах бросать камни в сторону ставших слабее, чем были раньше. Надо было в глаза говорить. А не тогда, когда ушли с должности, не тогда, когда ослабли. И я вам скажу, я делал свою работу по этому. У меня конфликт с Меркель был единственный. По всему остальному я относился к ней с уважением", – ответил политик.

По его словам, ключевой конфликт, который был у них с Меркель, касался газопровода "Северный поток". Он всплывал, и когда Яценюк был премьером, и позднее, когда он приезжал к Меркель по ее приглашению.

"И я ей сказал: "Госпожа канцлер, это антиевропейский, антиукраинский, антиэкономический проект". И добавил, что это еще и антиамериканский проект. Почему? Потому что вы отдаете "Газпрому" в руки все рычаги влияния. И она мне повторяла постоянно одну и ту же мантру: что это коммерческий проект. И мы здесь никогда не сошлись. Так исторически сложилось, что прав остался я, а не она. Я просил остановить этот проект", – подчеркнул Яценюк.

Он признал, что не смог убедить канцлера и немецкое правительство, что этот проект только усиливает Россию, которая использует газ как оружие, причем не только против Украины.

"Это очень серьезный прокол всей немецкой и европейской политической элиты", – считает бывший премьер.

По его мнению, вторая ошибка Германии, предшествовавшая "Северному потоку", – это саммит в Бухаресте в 2008 году, когда Украине отказали в предоставлении плана действий по членству Украины в НАТО.

Яценюк, который в то время был спикером парламента, отметил, что тогдашний президент США Джордж Буш "крепко поддержал эту идею".

"В результате кто заблокировал эту идею? Эту идею заблокировали немцы и французы. Какова была цена этого? Вторжение в Грузию, а затем аннексия Крыма и сейчас полномасштабная война. Думаю, что здесь было бы корректно сказать об ошибочности в целом западной политики по отношению к России. Конечно, Германия была драйвером этой политики, потому что это самая мощная экономика. Но они ошиблись в основном: думали, что экономикой, деньгами можно задобрить этого дикого медведя. Они не могли понять, что за их деньги этот медведь построит очень много клеток, и в эти клетки он хочет усадить их в первую очередь и там же съесть", – резюмировал Яценюк.

Яценюк: Лукашенко – идиот, клиент дурки. Ему пожмешь руку – надо считать пальцы, все ли остались. Полный текст интервью

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