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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: У меня ключевой конфликт с Меркель – "Северный поток". Я просил остановить его, а она повторяла мантру: "Это коммерческий проект"

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Яценюк: Было бы корректно сказать об ошибочности в целом западной политики по отношению к России. Конечно, Германия была драйвером этой политики
Яценюк: Было бы корректно сказать об ошибочности в целом западной политики по отношению к России. Конечно, Германия была драйвером этой политики
Фото: EPA

Ангела Меркель за время пребывания на посту канцлера Германии совершила две серьезные ошибки, касающиеся России, считает премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Журналист спросил Яценюка, что он думает о Меркель и считает ли ее виновной в том, что сейчас Украина страдает от захватнической войны с Россией. 

"Не в моих правилах бросать камни в сторону ставших слабее, чем были раньше. Надо было в глаза говорить. А не тогда, когда ушли с должности, не тогда, когда ослабли. И я вам скажу, я делал свою работу по этому. У меня конфликт с Меркель был единственный. По всему остальному я относился к ней с уважением", – ответил политик.

По его словам, ключевой конфликт, который был у них с Меркель, касался газопровода "Северный поток". Он всплывал, и когда Яценюк был премьером, и позднее, когда он приезжал к Меркель по ее приглашению.  

"И я ей сказал: "Госпожа канцлер, это антиевропейский, антиукраинский, антиэкономический проект". И добавил, что это еще и антиамериканский проект. Почему? Потому что вы отдаете "Газпрому" в руки все рычаги влияния. И она мне повторяла постоянно одну и ту же мантру: что это коммерческий проект. И мы здесь никогда не сошлись. Так исторически сложилось, что прав остался я, а не она. Я просил остановить этот проект", – подчеркнул Яценюк.

Он признал, что не смог убедить канцлера и немецкое правительство, что этот проект только усиливает Россию, которая использует газ как оружие, причем не только против Украины.

"Это очень серьезный прокол всей немецкой и европейской политической элиты", – считает бывший премьер.

По его мнению, вторая ошибка Германии, предшествовавшая "Северному потоку", – это саммит в Бухаресте в 2008 году, когда Украине отказали в предоставлении плана действий по членству Украины в НАТО.

Яценюк, который в то время был спикером парламента, отметил, что тогдашний президент США Джордж Буш "крепко поддержал эту идею".

"В результате кто заблокировал эту идею? Эту идею заблокировали немцы и французы. Какова была цена этого? Вторжение в Грузию, а затем аннексия Крыма и сейчас полномасштабная война. Думаю, что здесь было бы корректно сказать об ошибочности в целом западной политики по отношению к России. Конечно, Германия была драйвером этой политики, потому что это самая мощная экономика. Но они ошиблись в основном: думали, что экономикой, деньгами можно задобрить этого дикого медведя. Они не могли понять, что за их деньги этот медведь построит очень много клеток, и в эти клетки он хочет усадить их в первую очередь и там же съесть", – резюмировал Яценюк. 

Яценюк: Лукашенко – идиот, клиент дурки. Ему пожмешь руку – надо считать пальцы, все ли остались. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

"Северный поток" и "Северный поток – 2" –  газопроводы между Россией и Германией, проходящие по дну Балтийского моря. Первый из них начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года. Строительство второго полностью завершили в сентябре 2021 года, но он так и не заработал. 

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии заявляли, что считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

22 февраля 2022 года власти Германии сообщили, что приостановят сертификацию "Северного потока – 2". Такое решение было принято после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины.

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину крупнейшая нефтегазовая компания в мире, британско-нидерландская Shell, объявила о выходе из всех совместных проектов с российским "Газпромом", в том числе из проекта строительства трубопровода "Северный поток – 2".

1 марта компания-оператор “Северного потока – 2" объявила о банкротстве. Замгоссекретаря США Виктории Нуланд заявляла в марте, что “Северный поток – 2” мертв: “Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что он когда-нибудь оживет.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Газпром, Россия, Германия, Ангела Меркель, Арсений Яценюк, НАТО, ФРГ, Северный поток, Северный поток – 2
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