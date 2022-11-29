ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Присоединение к "Северному потоку – 2" в ответ на аннексию Крыма было вкладом Германии в развязывание войны – министр юстиции

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бушман отметил, что страны "едино стоят на стороне Украины"
Бушман отметил, что страны "едино стоят на стороне Украины"
Фото: EPA

Присоединение Германии к газотранспортному проекту "Северный поток - 2" на фоне российской незаконной аннексии Крыма было "вкладом" в развязывание войны. Об этом заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман 29 ноября на встрече министров юстиции стран "Большой семерки", сообщила пресс-служба министерства в Twitter.

Он отметил, что страны "едино стоят на стороне Украины".

"Но мы также должны четко сказать: в ответ на аннексию Крыма присоединение к "Северному потоку – 2" было, с сегодняшней точки зрения, вкладом Германии в развязывание войны", – цитирует его пресс-служба.

Контекст:

“Северный поток-2” – магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021 года.

22 февраля 2022 года власти Германии заявили, что приостановят сертификацию "Северного потока – 2". Такое решение было принято после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины.

После начала российского вторжения в Украину власти Германии заявляли, что не намерены возобновлять работу газопровода. 1 марта компания-оператор “Северного потока – 2" объявила о банкротстве. Замгоссекретаря США Виктории Нуланд заявляла в марте, что “Северный поток – 2” мертв: “Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что он когда-нибудь оживет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Германия, Крым, Украина, оккупация, война России против Украины, Северный поток – 2, Марко Бушман
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В США родители разыскали свою дочь, которая была похищена няней более 50 лет назад
В США родители разыскали свою дочь, которая была похищена няней более 50 лет назад
Джамала встретилась с Зеленским перед отъездом в США. Фото
Джамала встретилась с Зеленским перед отъездом в США. Фото
Полякова получила максимальную для себя оценку на "Танцах со звездами" в Грузии за танец картули. Видео
Полякова получила максимальную для себя оценку на "Танцах со звездами" в Грузии за танец картули. Видео
"Собака максимум". Dantes рассказал, почему у него не было детей в браке с Дорофеевой и не будет в новых отношениях
"Собака – максимум". Dantes рассказал, почему у него не было детей в браке с Дорофеевой и не будет в новых отношениях
"Вместе не видно", "Развод на женщин хорошо влияет". В сети обсуждают расставание Потапа с Каменских
"Вместе не видно", "Развод на женщин хорошо влияет". В сети обсуждают расставание Потапа с Каменских
"Хотим поддержать семью". Издательство "Старого Лева" переиздаст книгу убитого оккупантами из РФ украинского писателя Вакуленко
"Хотим поддержать семью". Издательство "Старого Лева" переиздаст книгу убитого оккупантами из РФ украинского писателя Вакуленко
"Сказал, до весны не увидимся". Гапчинская показала новые фото своего мужа, который защищает Украину от оккупантов из РФ
"Сказал, до весны не увидимся". Гапчинская показала новые фото своего мужа, который защищает Украину от оккупантов из РФ
  Кунис назвала борщ "русским супом". Клопотенко ей ответил
  Кунис назвала борщ "русским супом". Клопотенко ей ответил
"Хотим выиграть квартиру в Батуми". Полякова в случае победы на "Танцах со звездами" в Грузии подарит свой приз семье из Украины
"Хотим выиграть квартиру в Батуми". Полякова в случае победы на "Танцах со звездами" в Грузии подарит свой приз семье из Украины
Муж Дорофеевой высказался о ее романе с Кацуриным
Муж Дорофеевой высказался о ее романе с Кацуриным
"Красавица. Интересная женщина". Бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит спустя неделю после болезни
"Красавица. Интересная женщина". Бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит спустя неделю после болезни
"Написанное детской рукой "возвращайся живым" дает силы". Украинские защитники получили рекордное количество детских рисунков. Фото
"Написанное детской рукой "возвращайся живым" дает силы". Украинские защитники получили рекордное количество детских рисунков. Фото
Горовая публично обратилась к Потапу, который после войны отстранился от управления их продюсерской компанией
Горовая публично обратилась к Потапу, который после войны отстранился от управления их продюсерской компанией
Полякова рассказала, чем грузинское шоу "Танцы со звездами" отличается от украинского
Полякова рассказала, чем грузинское шоу "Танцы со звездами" отличается от украинского
"Волшебная", "Какая-то другая". Поклонники обсуждают новый образ Ребрик
"Волшебная", "Какая-то другая". Поклонники обсуждают новый образ Ребрик
"После таких видосов ДТЭК должен давать свет чаще". Никитюк и Астафьева сняли юмористическое видео об украинках
"После таких видосов ДТЭК должен давать свет чаще". Никитюк и Астафьева сняли юмористическое видео об украинках
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото (167148)
2
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки (128496)
3
Жена Арестовича выехала из Украины (112110)
4
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Маска снялась в полный рост без белья и одежды (66787)
5
"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой (60198)
6
Юлии Тимошенко – 62. Самые яркие фото и видео политика: соло на барабанах, перекус из McDonald's, селфи в Днепре (50673)
7
Никитюк показала свое авто. Фото (45922)
8
"Наконец-то пришло время сделать признание". Остапчук после развода со второй женой сделал заявление (39942)
 
 
 
 