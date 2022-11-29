Присоединение к "Северному потоку – 2" в ответ на аннексию Крыма было вкладом Германии в развязывание войны – министр юстиции

Он отметил, что страны "едино стоят на стороне Украины".

"Но мы также должны четко сказать: в ответ на аннексию Крыма присоединение к "Северному потоку – 2" было, с сегодняшней точки зрения, вкладом Германии в развязывание войны", – цитирует его пресс-служба.

Контекст:

“Северный поток-2” – магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021 года.

22 февраля 2022 года власти Германии заявили, что приостановят сертификацию "Северного потока – 2". Такое решение было принято после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины.

После начала российского вторжения в Украину власти Германии заявляли, что не намерены возобновлять работу газопровода. 1 марта компания-оператор “Северного потока – 2" объявила о банкротстве. Замгоссекретаря США Виктории Нуланд заявляла в марте, что “Северный поток – 2” мертв: “Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что он когда-нибудь оживет.