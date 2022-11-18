"Следы взрывчатки на посторонних предметах". Швеция подтвердила факт диверсии на "Северных потоках"

В начале октября в службе безопасности Швеции заявили, что, по предварительным выводам следствия, причиной повреждения газопроводов стали взрывы. С места взрывов произведены выемки, эксперты приступили к исследованию доказательств.
Теперь же в службе сообщили, что среди прочего на месте происшествия обнаружили "посторонние предметы". Анализ показал остатки взрывчатых веществ на них.
Прокурор Матс Юнгквист, который ведет расследование, заявил, что инцидент является "грубым саботажем".
"Во время осмотра места преступления, которое проводилось на месте в Балтийском море, были произведены обширные выемки, и район был тщательно задокументирован. Анализы, которые были проведены в настоящее время, показывают следы взрывчатых веществ на нескольких из найденных посторонних предметов", – сказал прокурор.
Расследование продолжается, оно должно показать, "можно ли предъявить кому-либо подозрение в совершении преступления".
Расследование проводит служба безопасности под руководством прокуроров отдела национальной безопасности и в сотрудничестве с рядом органов власти, среди которых береговая охрана, шведские вооруженные силы и шведская полиция.
"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Состоит из двух ниток протяженностью 1224 км. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.
"Северный поток – 2" – магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021 года.
В ночь на 26 сентября была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже такие утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока" северо-восточнее острова. Незадолго до обнаружения утечек шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.
Официально причина инцидентов пока не обнародована. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что утечки из газопроводов – теракт и акт агрессии России, направленные против ЕС. Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией.
Президент РФ Владимир Путин утверждает, что взрыв организовали "англосаксы". Министерство обороны Великобритании назвало это "ложью эпического масштаба".