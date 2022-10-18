Шведские журналисты опубликовали фото и видео разрушения на "Северном потоке"

Съемка проводилась с помощью подводного дрона на глубине 80 метров в Балтийском море, отметило издание.
Как утверждают журналисты Expressen, в результате взрывов было уничтожено как минимум 50 метров газопровода.
Första bilderna från sprängda gasröret på Östersjöns botten – här inträffade explosionen i Nord Stream 1. Expressen på plats vid södra Östersjön – läs mer och se bilder: https://t.co/dCtdzR00vU. pic.twitter.com/6FipgJijSJ— Expressen (@Expressen) October 18, 2022
Утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм была зафиксирована в ночь на 26 сентября. Позже такие утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока" северо-восточнее острова. Незадолго до обнаружения утечек шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что утечки из газопроводов – теракт и акт агрессии России, направленные против ЕС. Официально причина инцидентов пока не обнародована. Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией. Президент РФ Владимир Путин утверждает, что взрыв организовали "англосаксы".
Расследование причин аварии независимо друг от друга ведут контрразведка Швеции, полиция и военно-морские силы Дании и Германии. Официальные выводы ни одна из стран пока не публиковала.