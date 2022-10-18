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Шведские журналисты опубликовали фото и видео разрушения на "Северном потоке"

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Причины взрывов на "Северном потоке" расследуют Швеция, Дания и Германия
Причины взрывов на "Северном потоке" расследуют Швеция, Дания и Германия
Фото: expressen.se

Шведское издание Expressen 18 октября опубликовало фотографии и видео разрушенного участка газопровода "Северный поток".

Съемка проводилась с помощью подводного дрона на глубине 80 метров в Балтийском море, отметило издание. 

Как утверждают журналисты Expressen, в результате взрывов было уничтожено как минимум 50 метров газопровода. 

Контекст:

Утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм была зафиксирована в ночь на 26 сентября. Позже такие утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока" северо-восточнее острова. Незадолго до обнаружения утечек шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что утечки из газопроводов – теракт и акт агрессии России, направленные против ЕС. Официально причина инцидентов пока не обнародована. Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией. Президент РФ Владимир Путин утверждает, что взрыв организовали "англосаксы".

Расследование причин аварии независимо друг от друга ведут контрразведка Швеции, полиция и военно-морские силы Дании и Германии. Официальные выводы ни одна из стран пока не публиковала. 

Теги: Швеция, газопровод, Северный поток, расследование, журналисты, фото
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