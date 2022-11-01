Лондон: Россия обвиняет нас в подрыве "Северных потоков", чтобы отвлечь внимание от Украины

"Северный поток" в Балтийском море был поврежден в нескольких местах в конце сентября Фото: ЕРА

Представитель Сунака назвал обвинения Москвы частью "российского спектакля".

"Очевидно, что мы внимательно следим за ситуацией, но правильно не отвлекаться на подобные факторы, которые являются частью российской стратегии", – сказал он.

1 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что есть "доказательства причастности Великобритании к диверсии".

"Британия имеет отношение к диверсии, а, говоря по-русски, к террористическому акту в отношении жизненно важной энергетической инфраструктуры, причем не российской, здесь очень важно это учитывать, а международной энергетической инфраструктуры", – цитирует его "Интерфакс".