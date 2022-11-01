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Лондон: Россия обвиняет нас в подрыве "Северных потоков", чтобы отвлечь внимание от Украины

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"Северный поток" в Балтийском море был поврежден в нескольких местах в конце сентября
"Северный поток" в Балтийском море был поврежден в нескольких местах в конце сентября
Фото: ЕРА

Заявление России о том, что Великобритания виновата в повреждении газопроводов "Северный поток", является попыткой отвлечь внимание от ситуации в Украине. Об этом 1 ноября заявил пресс-секретарь британского премьер-министра Риши Сунака, сообщает Sky News.

Представитель Сунака назвал обвинения Москвы частью "российского спектакля".

"Очевидно, что мы внимательно следим за ситуацией, но правильно не отвлекаться на подобные факторы, которые являются частью российской стратегии", – сказал он.

1 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что есть "доказательства причастности Великобритании к диверсии".

"Британия имеет отношение к диверсии, а, говоря по-русски, к террористическому акту в отношении жизненно важной энергетической инфраструктуры, причем не российской, здесь очень важно это учитывать, а международной энергетической инфраструктуры", – цитирует его "Интерфакс".

Контекст:

В ночь на 26 сентября была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже такие утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока" северо-восточнее острова. Незадолго до обнаружения утечек шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что утечки из газопроводов – теракт и акт агрессии России, направленные против ЕС. Официально причина инцидентов пока не обнародована. Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией. Президент РФ Владимир Путин утверждает, что взрыв организовали "англосаксы".

29 октября Министерство обороны Великобритании в Twitter назвала это "ложью эпического масштаба". "Чтобы отвлечь от катастрофической ситуации с незаконным вторжением в Украину, минобороны России прибегает к ложным заявлениям эпического масштаба. Эта выдуманная история больше говорит о спорах внутри российского руководства, чем о Западе", – говорится в сообщении.

Теги: Россия, Великобритания, взрыв, Дмитрий Песков, газопровод, Северный поток, Северный поток – 2
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