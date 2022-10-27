Россия начала изучение на месте взрыва "Северного потока". Швеция отказалась участвовать в совместном расследовании

По его данным, зафрахтованное оператором судно под российским флагом впервые начало обследование района аварии. Ранее и Швеция, и Дания пришли к выводу, что четыре утечки из газопровода были вызваны взрывами, но не назвали их организаторов.

Reuters отмечает, что шведская прокуратура и полиция ранее завершили расследование на месте преступления, но представители военно-морского флота намерены провести собственную проверку. Они заявили, что "делят одно и то же пространство и общаются" с россиянами на месте работ.

При этом Швеция официально отклонила призывы российских властей к совместной деятельности и обмену информацией по этому вопросу. В свою очередь Норвегия, которая в настоящее время является крупнейшим поставщиком природного газа в Европу, усилила проверки своих трубопроводов после предполагаемых взрывов, говорится в сообщении.