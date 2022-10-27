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Россия начала изучение на месте взрыва "Северного потока". Швеция отказалась участвовать в совместном расследовании

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В конце сентября утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока"
В конце сентября утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока"
Фото: ЕРА

Оператор Nord Stream AG начал исследования в районе разрушений газопровода "Северный поток" в Балтийском море. Об этом 27 октября сообщает Reuters со ссылкой на военно-морские силы Швеции.

По его данным, зафрахтованное оператором судно под российским флагом впервые начало обследование района аварии. Ранее и Швеция, и Дания пришли к выводу, что четыре утечки из газопровода были вызваны взрывами, но не назвали их организаторов.

Reuters отмечает, что шведская прокуратура и полиция ранее завершили расследование на месте преступления, но представители военно-морского флота намерены провести собственную проверку. Они заявили, что "делят одно и то же пространство и общаются" с россиянами на месте работ.

При этом Швеция официально отклонила призывы российских властей к совместной деятельности и обмену информацией по этому вопросу. В свою очередь Норвегия, которая в настоящее время является крупнейшим поставщиком природного газа в Европу, усилила проверки своих трубопроводов после предполагаемых взрывов, говорится в сообщении.

Контекст:

В ночь на 26 сентября была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже такие утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока" северо-восточнее острова. Незадолго до обнаружения утечек шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что утечки из газопроводов – теракт и акт агрессии России, направленные против ЕС. Официально причина инцидентов пока не обнародована. Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией. Президент РФ Владимир Путин утверждает, что взрыв организовали "англосаксы".

Теги: Россия, Швеция, газопровод, Северный поток, Балтийское море, расследование, Северный поток – 2
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