​В Финском заливе около "Северного потока" прогремело несколько взрывов

Первым об этом сообщил российский "47 канал", ссылаясь на ежедневный отчет Института сейсмологии Хельсинкского университета о сейсмических наблюдениях в близлежащих районах Финляндии. Позже информацию подтвердили в комментарии изданию Ilta-Sanomat финские сейсмологи.

Первые четыре взрыва были зафиксированы 20 октября, их сила составила 1,3–1,8 балла. Первый из них был зафиксирован в 12.35 по местному времени, последний – в 18.33.

Финский сейсмолог Яри Кортстрем подтвердил, что сейсмические инциденты, о которых сообщали в новостях, являются взрывами.

"Они были обнаружены и идентифицированы. Это взрывные сигналы. По крайней мере, это не землетрясения", – сказал он.

Примерное местоположение первых четырех взрывов. Фото: 47channel.ru



Кортстрем также сообщил, что 21 октября в том же районе был зафиксирован еще один взрыв.

Причины взрывов пока неизвестны. По словам Кортстрема, иногда они происходят из-за углубления дна судоходного канала. Также их фиксируют во время военных учений, когда, например, были взорваны глубинные бомбы или мины.