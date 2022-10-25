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​В Финском заливе около "Северного потока" прогремело несколько взрывов

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Возле нефтепровода прозвучало минимум пять взрывов
Возле нефтепровода прозвучало минимум пять взрывов
Фото: EPA

В территориальных водах России в Финском заливе произошло по меньшей мере пять подводных взрыва примерно в 40 км от Выборга, где начинается ветвь "Северного потока".

Первым об этом сообщил российский "47 канал", ссылаясь на ежедневный отчет Института сейсмологии Хельсинкского университета о сейсмических наблюдениях в близлежащих районах Финляндии. Позже информацию подтвердили в комментарии изданию Ilta-Sanomat финские сейсмологи.

Первые четыре взрыва были зафиксированы 20 октября, их сила составила 1,3–1,8 балла. Первый из них был зафиксирован в 12.35 по местному времени, последний – в 18.33.

Финский сейсмолог Яри Кортстрем подтвердил, что сейсмические инциденты, о которых сообщали в новостях, являются взрывами.

"Они были обнаружены и идентифицированы. Это взрывные сигналы. По крайней мере, это не землетрясения", – сказал он.

Примерное местоположение первых четырех взрывов. Фото: 47channel.ru
Примерное местоположение первых четырех взрывов. Фото: 47channel.ru

Кортстрем также сообщил, что 21 октября в том же районе был зафиксирован еще один взрыв.

Причины взрывов пока неизвестны. По словам Кортстрема, иногда они происходят из-за углубления дна судоходного канала. Также их фиксируют во время военных учений, когда, например, были взорваны глубинные бомбы или мины.

Контекст:

Это не первые взрывы возле российского газопровода. В ночь на 26 сентября была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже такие утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока" северо-восточнее острова. Незадолго до обнаружения утечек шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что утечки из газопроводов – теракт и акт агрессии России, направленные против ЕС. Официально причина инцидентов пока не обнародована. Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией. Президент РФ Владимир Путин утверждает, что взрыв организовали "англосаксы".

Расследование причин аварии независимо друг от друга ведут контрразведка Швеции, полиция и военно-морские силы Дании и Германии. Официальные выводы ни одна из стран пока не публиковала. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, взрыв, Финляндия, газопровод, Северный поток
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