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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Автомобильное движение по Крымскому мосту открыли, на ремонт железнодорожной ветки нужны месяцы, заявили в РФ

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Автомобильную часть моста, поврежденную взрывом, восстанавливали почти два месяца
Автомобильную часть моста, поврежденную взрывом, восстанавливали почти два месяца
Скриншот: РИА Новости / Telegram

Движение для автомобилей по правой части Крымского моста, отремонтированной после взрыва, открыто. Об этом заявили в управлении "Росавтодора" Тамани, пишет "Интерфакс".

"5 декабря в 10.50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста", – сказано в заявлении. 

"РИА Новости" сообщило, что до этого движение автомобилей происходило по левой части моста. Вице-премьер-министр РФ Марат Хуснуллин заявил, что четыре пролета левой стороны в результате взрыва тоже получили повреждения и их необходимо заменить. 

Ремонт железнодорожного пути, получившего повреждения в результате взрыва, займет шесть-семь месяцев, сказал Хуснуллин. 



Контекст:

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

На видео с места происшествия был зафиксирован пожар, также там видно, что несколько пролетов автомобильной части моста разрушены. Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, а Следком РФ возбудил уголовное дело по этому факту. После того как движение на мосту приостановили, "власти" Крыма объявили о запуске парома.

Вечером 8 октября коллаборанты заявили о возобновлении движения по мосту – и автомобильной, и железнодорожной его части. При этом грузовые автомобили на мост не пускают – их разрешили переправлять исключительно на пароме, в очереди на который, по данным росСМИ, требуется ждать трое-четверо суток.

В Следкоме заявили о трех погибших в результате взрыва. По версии российского следствия, все они – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. В ведомстве подчеркнули, что грузовик ехал в сторону оккупированного Крыма из РФ. Тела двух человек подняли из воды. Также в Следкоме заявляют, что установили данные грузового автомобиля и его собственника – это житель Краснодарского края.

Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, автомобили, Росавтодор, Крымский мост, Марат Хуснуллин
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