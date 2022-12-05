Кулеба о появлении Путина на Крымском мосту: Его агрессивные амбиции уменьшились

"Девять месяцев назад Путин жаждал уничтожить Украину за считанные дни. Сегодня он счастлив водить машину по мосту, который он когда-то незаконно построил. Его агрессивные амбиции уменьшились. Украина позаботится о том, чтобы они продолжали сокращаться, пока не впишутся в границы России", – написал Кулеба.

Nine months ago Putin craved to destroy Ukraine in the matter of days. Today, he is happy to drive a car across a bridge he illegally constructed long ago. His aggressive ambitions have shrunk. Ukraine will make sure they will further shrink until they fit into Russia’s borders. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 5, 2022

5 декабря российские СМИ сообщили, что Путин за рулем автомобиля проехал по Крымскому мосту, который был частично разрушен взрывом 8 октября. На опубликованном видео Путину говорят, что ремонтные работы идут в девяти километрах от места, где они едут.