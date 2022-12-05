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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Кулеба о появлении Путина на Крымском мосту: Его агрессивные амбиции уменьшились

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Кулеба напомнил, что Крымский мост построили незаконно
Кулеба напомнил, что Крымский мост построили незаконно
Фото: ЕРА

5 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал в Twitter поездку на автомобиле по Крымскому мосту президента России Владимира Путина.

"Девять месяцев назад Путин жаждал уничтожить Украину за считанные дни. Сегодня он счастлив водить машину по мосту, который он когда-то незаконно построил. Его агрессивные амбиции уменьшились. Украина позаботится о том, чтобы они продолжали сокращаться, пока не впишутся в границы России", – написал Кулеба.

5 декабря российские СМИ сообщили, что Путин за рулем автомобиля проехал по Крымскому мосту, который был частично разрушен взрывом 8 октября. На опубликованном видео Путину говорят, что ремонтные работы идут в девяти километрах от места, где они едут.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Утром 8 октября на железнодорожном полотне незаконно построенного Крымского моста произошел сильный пожар, а на автомобильной части – взрыв, разрушивший часть сооружения.

В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

"Власти" Крыма объявили о запуске парома.

В Следкоме России заявили о трех погибших в результате взрыва. По версии российского следствия, все они – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. В ведомстве подчеркнули, что грузовик ехал в сторону оккупированного Крыма из РФ. Тела двух человек подняли из воды. Также в Следкоме заявляют, что установили данные грузового автомобиля и его собственника – это житель Краснодарского края.

Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, война, вторжение, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, война России против Украины, Крымский мост
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