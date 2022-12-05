Кулеба о появлении Путина на Крымском мосту: Его агрессивные амбиции уменьшились

"Девять месяцев назад Путин жаждал уничтожить Украину за считанные дни. Сегодня он счастлив водить машину по мосту, который он когда-то незаконно построил. Его агрессивные амбиции уменьшились. Украина позаботится о том, чтобы они продолжали сокращаться, пока не впишутся в границы России", – написал Кулеба.
Nine months ago Putin craved to destroy Ukraine in the matter of days. Today, he is happy to drive a car across a bridge he illegally constructed long ago. His aggressive ambitions have shrunk. Ukraine will make sure they will further shrink until they fit into Russia’s borders.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 5, 2022
5 декабря российские СМИ сообщили, что Путин за рулем автомобиля проехал по Крымскому мосту, который был частично разрушен взрывом 8 октября. На опубликованном видео Путину говорят, что ремонтные работы идут в девяти километрах от места, где они едут.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Утром 8 октября на железнодорожном полотне незаконно построенного Крымского моста произошел сильный пожар, а на автомобильной части – взрыв, разрушивший часть сооружения.
В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.
"Власти" Крыма объявили о запуске парома.
В Следкоме России заявили о трех погибших в результате взрыва. По версии российского следствия, все они – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. В ведомстве подчеркнули, что грузовик ехал в сторону оккупированного Крыма из РФ. Тела двух человек подняли из воды. Также в Следкоме заявляют, что установили данные грузового автомобиля и его собственника – это житель Краснодарского края.
Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.