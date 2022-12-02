Посольства Украины получили 17 писем со взрывчаткой или частями тел животных – Кулеба

"Эта кампания направлена на то, чтобы посеять страх и запугать украинских дипломатов. Все началось со взрыва у посольства Украины в Испании. Но то, что последовало за этим взрывом, было более странным, и я бы даже сказал больным", – сказал украинский министр.
Журналистам CNN показали изображение одного из писем, содержащее глазное яблоко свиньи.
На вопрос, кто, по его мнению, стоит за письмами, министр Кулеба: "Мне хочется сказать, сразу назвать Россию, потому что прежде всего нужно ответить на вопрос, кому это выгодно?"
"Возможно, этот террористический ответ – российский ответ на тот дипломатический ужас, который мы создали для России на международной арене, и именно так они пытаются дать отпор, проигрывая настоящие дипломатические баталии одну за другой", – добавил министр.
Кулеба добавил, что, по его мнению, виновата либо Россия, либо кто-то, "кто симпатизирует делу России и пытается посеять страх".
В последние дни украинские дипведомства по всему миру подвергаются атакам. 30 ноября в посольстве Украины в Испании взорвался конверт. Письмо было отправлено на имя украинского посла Сергея Погорельцева. Посылка вызвала подозрение у секретаря посла, поскольку на ней не было обратного адреса. В результате взрыва получил незначительные ранения комендант посольства. Остальные сотрудники консульства не пострадали.
После инцидента Кулеба распорядился усилить меры безопасности во всех представительствах страны за рубежом. По его словам, 30 ноября и 1 декабря письма с угрозами получили еще два украинских посольства за рубежом. О каких странах речь, Кулеба не уточнил.
В Испании 1 декабря нашли еще четыре письма со взрывчаткой. Их отправили премьеру страны, в минобороны, на авиабазу и в компанию, изготавливающую оружие для Украины, а также в посольство США в Мадриде.
2 декабря в посольства и консульства Украины начали поступать окровавленные пакеты с глазами животных. Издание "ГОРДОН" обратило внимание, что в этот же день российские зоозащитники обнаружили на скотомогильнике под Астраханью 60 тел собак с выколотыми глазами, отрезанными носами, лапами и половыми органами.