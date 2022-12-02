Посольства Украины получили 17 писем со взрывчаткой или частями тел животных – Кулеба

"Эта кампания направлена на то, чтобы посеять страх и запугать украинских дипломатов. Все началось со взрыва у посольства Украины в Испании. Но то, что последовало за этим взрывом, было более странным, и я бы даже сказал больным", – сказал украинский министр.

Журналистам CNN показали изображение одного из писем, содержащее глазное яблоко свиньи.

На вопрос, кто, по его мнению, стоит за письмами, министр Кулеба: "Мне хочется сказать, сразу назвать Россию, потому что прежде всего нужно ответить на вопрос, кому это выгодно?"

"Возможно, этот террористический ответ – российский ответ на тот дипломатический ужас, который мы создали для России на международной арене, и именно так они пытаются дать отпор, проигрывая настоящие дипломатические баталии одну за другой", – добавил министр.

Кулеба добавил, что, по его мнению, виновата либо Россия, либо кто-то, "кто симпатизирует делу России и пытается посеять страх".