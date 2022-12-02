Под Астраханью нашли 60 мертвых собак без лап, носов и глаз. В тот же день консульства Украины получили окровавленные пакеты с глазами животных

Российские активисты предполагают, что мертвых псов вывез местный "Экоприют". Активисты поехали туда – и тоже нашли там трупы и истощенных собак.

Волонтеры забрали двух собак в тяжелом состоянии, позже одна из них умерла. 300 собак остаются в приюте. К расследованию подключились российские МВД, генпрокуратура и Россельхознадзор. В мэрии Астрахани заявили, что полномочий на проверку "Экоприюта" у них не было, так как он частный.

"Экоприют" построили по инициативе экс-депутата Астраханской городской думы от "Единой России" Андрея Невлюдова и открыли летом 2021 года. Автомобиль, на котором вывезли трупы собак, принадлежит жене Невлюдова, сообщил депутат гордумы от "Справедливой России" Олег Шеин. Зоокомплекс находится в собственности супругов, однако они утверждают, что объект и автомобиль предоставили приюту в аренду и "никакого отношения к происходящему не имеют".

Администрация Астрахани и другие муниципалитеты заключили с "Экоприютом" ряд контрактов на сумму, по оценкам Шеина, около 80 млн руб. (47,5 млн грн). На бюджетные деньги приют должен был отлавливать собак, стерилизовать их, вакцинировать и возвращать в среду обитания.

Одновременно с сообщением о найденных мертвых животных под Астраханью спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко рассказал, что в украинские посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно поступили окровавленные пакеты. По его словам, в пакетах находились глаза животных.