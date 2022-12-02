Под Астраханью нашли 60 мертвых собак без лап, носов и глаз. В тот же день консульства Украины получили окровавленные пакеты с глазами животных

Российские активисты предполагают, что мертвых псов вывез местный "Экоприют". Активисты поехали туда – и тоже нашли там трупы и истощенных собак.
Волонтеры забрали двух собак в тяжелом состоянии, позже одна из них умерла. 300 собак остаются в приюте. К расследованию подключились российские МВД, генпрокуратура и Россельхознадзор. В мэрии Астрахани заявили, что полномочий на проверку "Экоприюта" у них не было, так как он частный.
"Экоприют" построили по инициативе экс-депутата Астраханской городской думы от "Единой России" Андрея Невлюдова и открыли летом 2021 года. Автомобиль, на котором вывезли трупы собак, принадлежит жене Невлюдова, сообщил депутат гордумы от "Справедливой России" Олег Шеин. Зоокомплекс находится в собственности супругов, однако они утверждают, что объект и автомобиль предоставили приюту в аренду и "никакого отношения к происходящему не имеют".
Администрация Астрахани и другие муниципалитеты заключили с "Экоприютом" ряд контрактов на сумму, по оценкам Шеина, около 80 млн руб. (47,5 млн грн). На бюджетные деньги приют должен был отлавливать собак, стерилизовать их, вакцинировать и возвращать в среду обитания.
Одновременно с сообщением о найденных мертвых животных под Астраханью спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко рассказал, что в украинские посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно поступили окровавленные пакеты. По его словам, в пакетах находились глаза животных.
В последние дни украинские дипведомства по всему миру подвергаются атакам. 30 ноября в посольстве Украины в Испании взорвался конверт. Письмо было отправлено на имя украинского посла Сергея Погорельцева. Посылка вызвала подозрение у секретаря посла, поскольку на ней не было обратного адреса. В результате взрыва получил незначительные ранения комендант посольства. Остальные сотрудники консульства не пострадали.
После инцидента министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба распорядился усилить меры безопасности во всех представительствах страны за рубежом. По его словам, 30 ноября и 1 декабря письма с угрозами получили еще два украинских посольства за рубежом. О каких странах речь, Кулеба не уточнил.
В Испании 1 декабря нашли еще четыре письма со взрывчаткой. Их отправили премьеру страны, в минобороны, на авиабазу и в компанию, изготавливающую оружие для Украины, а также в посольство США в Мадриде.