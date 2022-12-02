В МИД Украины сообщили, что в посольство в Испании прислали окровавленный пакет. Ранее там получили взрывчатку

"В украинское посольство в Испании также поступил окровавленный пакет вроде тех, которые ранее поступили другим нашим дипломатическим учреждениям. Испанская полиция оцепила периметр посольства из соображений безопасности. На месте уже работают специалисты, проводятся следственные действия", – сказал он.

Испанское издание El País пишет, что после обнаружения пакета посольство в Мадриде было оцеплено и посылку забрала полиция.

2 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что украинским посольствам разослали окровавленные письма и пакеты с глазами животных, и назвал это попыткой запугать украинских дипломатов, на которую здоровые люди не способны.

Издание ГОРДОН обратило внимание, что в тот же день, когда стало известно, что в посольства и консульства Украины поступили окровавленные пакеты с глазами животных, зоозащитники обнаружили на скотомогильнике под российской Астраханью 60 тел собак с выколотыми глазами, отрезанными носами, лапами и половыми органами.

El País отмечает, что окровавленный пакет пришел в посольство Украины через 48 часов после поступления посылки со взрывчаткой, в результате чего пострадал сотрудник диппредставительства. Письмо было отправлено на имя украинского посла Сергея Погорельцева. Посылка вызвала подозрение у секретаря посла, поскольку на ней не было обратного адреса.

Еще пять похожих посылок поступили в посольства, компании и учреждения Испании. Их отправили премьеру страны, в минобороны, на авиабазу и в компанию, изготавливающую оружие для Украины, а также в посольство США в Мадриде.