"Здоровые люди на такое не способны. Это опасно больные люди". Кулеба рассказал, как будут расследовать рассылку "кровавых писем" украинским посольствам

"Украинская дипломатия устроила России "хоррор", и она терпит поражение за поражением на дипломатическом фронте. А нам в ответ устроили "триллер". Собственно, вот такая соразмерность усилий. Но мы устроили России и ее друзьям именно хоррор, фильм ужасов, и они переживают одно поражение за другим на дипломатическом фронте", – сказал Кулеба.
Кулеба подчеркнул, что пока идет следствие, он не будет утверждать, что "триллер" с рассылкой окровавленных пакетов украинским посольствам – это действия непосредственно спецслужб РФ. Но то, что это так или иначе связано с Россией, – это бесспорно, заявил дипломат.
"Дождемся выводов следствия, но мы раскрутим эту цепочку до последнего элемента с нашими партнерами во всех странах, в которых произошли эти инциденты", – пообещал он.
Глава МИД Украины отметил, что следствие каждая страна, где произошел инцидент, будет вести отдельно в связи с различным законодательством и юрисдикцией, но при этом все страны будут координировать усилия. В Украине, по словам министра, также будет официальное расследование этих случаев.
"Те люди, которые придумали эту операцию, они просто больные на голову, потому что вырезать глаза у животных, класть в конверт и рассылать по консульствам... Здоровые люди на такое не способны. Это больные люди. Но это опасно больные люди", – подытожил Кулеба.
В последние дни украинские дипведомства по всему миру подвергаются атакам. 30 ноября в посольстве Украины в Испании взорвался конверт. Письмо было отправлено на имя украинского посла Сергея Погорельцева. Посылка вызвала подозрение у секретаря посла, поскольку на ней не было обратного адреса. В результате взрыва получил незначительные ранения комендант посольства. Остальные сотрудники консульства не пострадали.
После инцидента министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба распорядился усилить меры безопасности во всех представительствах страны за рубежом. По его словам, 30 ноября и 1 декабря письма с угрозами получили еще два украинских посольства за рубежом. О каких странах речь, Кулеба не уточнил.
В Испании 1 декабря нашли еще четыре письма со взрывчаткой. Их отправили премьеру страны, в минобороны, на авиабазу и в компанию, изготавливающую оружие для Украины, а также в посольство США в Мадриде.
Издание ГОРДОН обратило внимание, что в тот же день когда стало известно, что в посольства и консульства Украины поступили окровавленные пакеты с глазами животных. зоозащитники обнаружили на скотомогильнике под российской Астраханью 60 тел собак с выколотыми глазами, отрезанными носами, лапами и половыми органами.