"Здоровые люди на такое не способны. Это опасно больные люди". Кулеба рассказал, как будут расследовать рассылку "кровавых писем" украинским посольствам

"Украинская дипломатия устроила России "хоррор", и она терпит поражение за поражением на дипломатическом фронте. А нам в ответ устроили "триллер". Собственно, вот такая соразмерность усилий. Но мы устроили России и ее друзьям именно хоррор, фильм ужасов, и они переживают одно поражение за другим на дипломатическом фронте", – сказал Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что пока идет следствие, он не будет утверждать, что "триллер" с рассылкой окровавленных пакетов украинским посольствам – это действия непосредственно спецслужб РФ. Но то, что это так или иначе связано с Россией, – это бесспорно, заявил дипломат.

"Дождемся выводов следствия, но мы раскрутим эту цепочку до последнего элемента с нашими партнерами во всех странах, в которых произошли эти инциденты", – пообещал он.

Глава МИД Украины отметил, что следствие каждая страна, где произошел инцидент, будет вести отдельно в связи с различным законодательством и юрисдикцией, но при этом все страны будут координировать усилия. В Украине, по словам министра, также будет официальное расследование этих случаев.

"Те люди, которые придумали эту операцию, они просто больные на голову, потому что вырезать глаза у животных, класть в конверт и рассылать по консульствам... Здоровые люди на такое не способны. Это больные люди. Но это опасно больные люди", – подытожил Кулеба.