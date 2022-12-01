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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Никакие компромиссы с Россией неприемлемы. Это только отсрочит новую опасность для Украины – Данилов

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Садиться за один стол с российскими "варварами" недостойно нашего народа Данилов
Садиться за один стол с российскими "варварами" недостойно нашего народа – Данилов
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Украина заплатила слишком большую цену за свою свободу, чтобы идти на какие-либо уступки России. Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил 1 декабря во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, организованного фондом Арсения Яценюка Open Ukraine.

Трансляция идет на YouTube-каналах Яценюка и его фонда, а также на странице КФБ в Facebook.

По словам Данилова, "любые компромиссы в победе – это только отсрочка во времени следующих проблем", которые могут ожидать Украину.

"Мы не должны об этом говорить. Нас не должна пугать ядерная война или что-то еще. Наша страна и наши люди заплатили большую цену за свободу, которую мы держим на своих плечах не только для себя, но и для стран НАТО, находящихся на границе с нами", – сказал секретарь СНБО.

Он отметил, что РФ – одна из немногих стран, у которой до сих пор есть колонии. И история зафиксировала, что она уничтожила множество народов.

"Они просто варвары. И когда говорят о том, чтобы садиться с ними за один стол и о чем-то говорить, – я считаю это недостойным нашего народа", – подытожил Данилов.

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

30 сентября президент РФ Владимир Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным"

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, теперь стало 10.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

17 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, СНБО, переговоры, война России против Украины, Алексей Данилов
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