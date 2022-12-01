Никакие компромиссы с Россией неприемлемы. Это только отсрочит новую опасность для Украины – Данилов

Трансляция идет на YouTube-каналах Яценюка и его фонда, а также на странице КФБ в Facebook.

По словам Данилова, "любые компромиссы в победе – это только отсрочка во времени следующих проблем", которые могут ожидать Украину.

"Мы не должны об этом говорить. Нас не должна пугать ядерная война или что-то еще. Наша страна и наши люди заплатили большую цену за свободу, которую мы держим на своих плечах не только для себя, но и для стран НАТО, находящихся на границе с нами", – сказал секретарь СНБО.

Он отметил, что РФ – одна из немногих стран, у которой до сих пор есть колонии. И история зафиксировала, что она уничтожила множество народов.

"Они просто варвары. И когда говорят о том, чтобы садиться с ними за один стол и о чем-то говорить, – я считаю это недостойным нашего народа", – подытожил Данилов.