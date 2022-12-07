ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о российском обстреле Курахово: Террористы – нелюди. И они будут отвечать за это

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский отреагировал на российский обстрел Курахово
Зеленский отреагировал на российский обстрел Курахово
Фото: president.gov.ua

Российские террористы понесут ответственность за обстрел Курахово Донецкой области. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Telegram 7 декабря.

"Террористы атаковали мирный город Курахово. Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома. [...] Террористы – нелюди. И они будут отвечать за это", – написал президент.

Он также опубликовал видео последствий обстрела.

По данным Донецкой ОВА, вследствие обстрела погибли шесть человек, пять получили ранения. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что погибли восемь человек, пять ранены.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, Курахово, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Украине начались съемки киноальманаха "Война глазами животных". Премьера состоится на Берлинском кинофестивале
В Украине начались съемки киноальманаха "Война глазами животных". Премьера состоится на Берлинском кинофестивале
"Располневший до неузнаваемости" Басков не смог самостоятельно подняться на сцену. РосСМИ пишут о серьезных проблемах со здоровьем
"Располневший до неузнаваемости" Басков не смог самостоятельно подняться на сцену. РосСМИ пишут о серьезных проблемах со здоровьем
38-летний Остапчук рассказал, с кем и где живут его дети от первого брака
38-летний Остапчук рассказал, с кем и где живут его дети от первого брака
"Это не очень традиционные отношения". 54-летняя Матвеева рассказала о возлюбленном, который младше ее на 20 лет
"Это не очень традиционные отношения". 54-летняя Матвеева рассказала о возлюбленном, который младше ее на 20 лет
"Гомицидоман, который открыто "трубит". Невзоров озвучил психиатрический диагноз Соловьева
"Гомицидоман, который открыто "трубит". Невзоров озвучил психиатрический диагноз Соловьева
"Я не одна". Василиса Фролова заявила, что проживает в ОАЭ вместе с мужем – бывшим украинским телепродюсером
"Я не одна". Василиса Фролова заявила, что проживает в ОАЭ вместе с мужем – бывшим украинским телепродюсером
Дорофеева показала, как выглядит утром с маской на лице
Дорофеева показала, как выглядит утром с маской на лице
Боржемская назвала продукты, которые обязательно должны быть дома
Боржемская назвала продукты, которые обязательно должны быть дома
"Сексуально и страстно". В сети обнародовали архивное фото Рианны без нижнего белья
"Сексуально и страстно". В сети обнародовали архивное фото Рианны без нижнего белья
"Не бывает талантливых убийц или полководцев". Макаревич высказался о людях, определяющих события в мире
"Не бывает талантливых убийц или полководцев". Макаревич высказался о людях, определяющих события в мире
Цимбалюк показал страстный поцелуй с новой возлюбленной
Цимбалюк показал страстный поцелуй с новой возлюбленной
"Думала, будут радоваться, а они сказали, что я безответственная". Tarabarova рассказала о шокирующей реакции близких на ее беременность
"Думала, будут радоваться, а они сказали, что я безответственная". Tarabarova рассказала о шокирующей реакции близких на ее беременность
"Дошла до рекламы дерьма российского". 59-летняя Лолита опозорилась, расхваливая пуховик с "броником"
"Дошла до рекламы дерьма российского". 59-летняя Лолита опозорилась, расхваливая пуховик с "броником"
"Чарующая красота". 53-летняя Лопес снялась, расставив ноги и показав лицо крупным планом
"Чарующая красота". 53-летняя Лопес снялась, расставив ноги и показав лицо крупным планом
Полякова на грузинских "Танцах со звездами" станцевала пасодобль под гимн сечевых стрельцов. Видео
Полякова на грузинских "Танцах со звездами" станцевала пасодобль под гимн сечевых стрельцов. Видео
"Какая-то фантастика, но это помогает". Жена Тигипко рассказала, что ест на ночь, чтобы похудеть
"Какая-то фантастика, но это помогает". Жена Тигипко рассказала, что ест на ночь, чтобы похудеть
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет (304489)
2
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото (159053)
3
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот (79704)
4
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым (68728)
5
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела (51204)
6
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку" (46917)
7
"Это изменило ему картинку мира". Экс-ведущая канала "Прямий" озвучила причину, которая мешает Порошенко "выглядеть адекватным" (44437)
8
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак показала сцену их ссоры. Видео (35137)
 
 
 
 