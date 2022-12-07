Зеленский о российском обстреле Курахово: Террористы – нелюди. И они будут отвечать за это

"Террористы атаковали мирный город Курахово. Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома. [...] Террористы – нелюди. И они будут отвечать за это", – написал президент.
Он также опубликовал видео последствий обстрела.
По данным Донецкой ОВА, вследствие обстрела погибли шесть человек, пять получили ранения. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что погибли восемь человек, пять ранены.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".