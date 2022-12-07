В Офисе президента заявили, что число жертв российского обстрела Курахово возросло до восьми человек

"Враг обстрелял населенный пункт из реактивных систем залпового огня. Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома. Восемь человек погибли, пять – ранены!" – написал он.

Ранее было известно о минимум шестерых погибших и пятерых раненых.