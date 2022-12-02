Россияне обстреляли Курахово, Часов Яр, Константиновку. Фото

"На донецком направлении под обстрелы попали Курахово и Берестки. К счастью, обошлось без пострадавших, но есть многочисленные повреждения частных и многоквартирных домов – точные последствия устанавливаем", – написал он.

На горловском направлении зафиксирован прилет в центр Часового Яра – повреждены крыша и окна дома.

"Также громко было в окрестностях Торецкой и Соледарской общин. Без жертв", – отметил глава ОВА.

Кроме того, по его информации, россияне обстреляли Константиновку, "расположенную в относительном тылу". Никто не пострадал, но в городе повреждены три админздания и два трехэтажных дома.

Накануне, 1 декабря, по информации Кириленко, в результате российских обстрелов были ранены шесть мирных жителей Донецкой области – четверо в Бахмуте и двое в Курахово.