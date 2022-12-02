Россияне обстреляли Курахово, Часов Яр, Константиновку. Фото

"На донецком направлении под обстрелы попали Курахово и Берестки. К счастью, обошлось без пострадавших, но есть многочисленные повреждения частных и многоквартирных домов – точные последствия устанавливаем", – написал он.
На горловском направлении зафиксирован прилет в центр Часового Яра – повреждены крыша и окна дома.
"Также громко было в окрестностях Торецкой и Соледарской общин. Без жертв", – отметил глава ОВА.
Кроме того, по его информации, россияне обстреляли Константиновку, "расположенную в относительном тылу". Никто не пострадал, но в городе повреждены три админздания и два трехэтажных дома.
Накануне, 1 декабря, по информации Кириленко, в результате российских обстрелов были ранены шесть мирных жителей Донецкой области – четверо в Бахмуте и двое в Курахово.
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он отметил, что на этих направлениях – "ад".