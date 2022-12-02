Оккупанты за ночь выпустили по Никопольскому району Днепропетровской области около 40 снарядов из тяжелой артиллерии – ОВА

По данным Резниченко, противник атаковал Никополь и Марганецкую общину Фото: Валентин Резніченко / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Россияне не дают покоя Никопольскому району. Всю ночь били по району из тяжелой артиллерии. Держали под прицелом сам Никополь и Марганецкую общину", – написал Резниченко.

По его данным, в общей сложности противник выпустил около 40 снарядов.

В результате атаки со стороны российских захватчиков никто не пострадал, масштабы разрушений уточняются.

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