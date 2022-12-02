ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за ночь выпустили по Никопольскому району Днепропетровской области около 40 снарядов из тяжелой артиллерии – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным Резниченко, противник атаковал Никополь и Марганецкую общину
По данным Резниченко, противник атаковал Никополь и Марганецкую общину
Фото: Валентин Резніченко / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом утром 2 декабря в Telegram сообщил глава областной государственной военной администрации Валентин Резниченко.

"Россияне не дают покоя Никопольскому району. Всю ночь били по району из тяжелой артиллерии. Держали под прицелом сам Никополь и Марганецкую общину", – написал Резниченко.

По его данным, в общей сложности противник выпустил около 40 снарядов.

В результате атаки со стороны российских захватчиков никто не пострадал, масштабы разрушений уточняются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкий район также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, артиллерия, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, Марганец, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото
Цимбалюк без одежды показал объятия со своей новой девушкой. Фото
Цимбалюк без одежды показал объятия со своей новой девушкой. Фото
Никитюк рассказала, как пересекла границу Украины
Никитюк рассказала, как пересекла границу Украины
Байден и Макрон вместе со своими женами поели мороженое в одном из ресторанов Вашингтона
Байден и Макрон вместе со своими женами поели мороженое в одном из ресторанов Вашингтона
Жена Бекхэма тайком сняла мужа, который пел под Мэрайю Кэри, и выложила этот ролик в сеть. Видео
Жена Бекхэма тайком сняла мужа, который пел под Мэрайю Кэри, и выложила этот ролик в сеть. Видео
Дорофееву публично обвинили в том, что она "увела мужа у подруги, где есть двое детей". Она ответила
Дорофееву публично обвинили в том, что она "увела мужа у подруги, где есть двое детей". Она ответила
Вязаная шапка и укороченные брюки широкого кроя. Бывшая жена мэра Киева Кличко показала новый образ
Вязаная шапка и укороченные брюки широкого кроя. Бывшая жена мэра Киева Кличко показала новый образ
  Песни 10 финалистов украинского нацотбора, одна из которых прозвучит на "Евровидении 2023" в Ливерпуле. Аудио
  Песни 10 финалистов украинского нацотбора, одна из которых прозвучит на "Евровидении 2023" в Ливерпуле. Аудио
Скорсезе и Фармига проведут концерт в Нью-Йорке, посвященный столетию исполнения "Щедрика" в США
Скорсезе и Фармига проведут концерт в Нью-Йорке, посвященный столетию исполнения "Щедрика" в США
Кунис рассказала, при каких обстоятельствах восемь лет назад познакомилась с Зеленским
Кунис рассказала, при каких обстоятельствах восемь лет назад познакомилась с Зеленским
  "Разве не лучше услышать нашу историю от нас?" Netflix показал тизер документального фильма о принце Гарри и его жене Меган. Видео
  "Разве не лучше услышать нашу историю от нас?" Netflix показал тизер документального фильма о принце Гарри и его жене Меган. Видео
"Моя вселенная". 38-летняя Зиневич показала детей от 62-летнего Тигипко
"Моя вселенная". 38-летняя Зиневич показала детей от 62-летнего Тигипко
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна
"Почему шпагат делает она, а стыдно мне?" Волочкова в кружевном белье показала растяжку. В сети обсуждают
"Почему шпагат делает она, а стыдно мне?" Волочкова в кружевном белье показала растяжку. В сети обсуждают
40-летняя Мейхер снялась в облегающей пятую точку юбке. Фото
40-летняя Мейхер снялась в облегающей пятую точку юбке. Фото
Макаревич показал, как плавает под водой. Видео
Макаревич показал, как плавает под водой. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье (233530)
2
"Вместе не видно", "Развод на женщин хорошо влияет". В сети обсуждают расставание Потапа с Каменских (116105)
3
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни (113858)
4
"Никогда не стареет. Настоящая супермодель". 48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото (92921)
5
"Собака – максимум". Dantes рассказал, почему у него не было детей в браке с Дорофеевой и не будет в новых отношениях (62473)
6
Кунис назвала борщ "русским супом". Клопотенко ей ответил (46899)
7
35-летняя Никитюк показала свое фото в облегающем белом топе (39254)
8
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна (38579)
 
 
 
 