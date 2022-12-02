Оккупанты за ночь выпустили по Никопольскому району Днепропетровской области около 40 снарядов из тяжелой артиллерии – ОВА

"Россияне не дают покоя Никопольскому району. Всю ночь били по району из тяжелой артиллерии. Держали под прицелом сам Никополь и Марганецкую общину", – написал Резниченко.
По его данным, в общей сложности противник выпустил около 40 снарядов.
В результате атаки со стороны российских захватчиков никто не пострадал, масштабы разрушений уточняются.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкий район также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.