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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За минувшие сутки в Украине из-за обстрелов погибло три мирных жителя, 16 человек получили ранения – Офис президента

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Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Украины
Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Украины
Фото: Тимошенко Офіс президента / Telegram

В результате российской агрессии в Украине 1 декабря погибло как минимум три мирных жителя. Об этом со ссылкой на данные областных военных администраций в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Еще 16 граждан получили ранения.

Жертвы и пострадавшие в результате действий российских оккупантов по состоянию на 9.00 сегодняшнего дня:

  • в Днепропетровской области – один раненый;
  • в Донецкой области – шесть раненых;
  • в Харьковской области – двое раненых;
  • в Херсонской области – три погибших и семь раненых.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По официальным данным Офиса генпрокурора на конец октября, подтверждена гибель 7938 гражданских лиц, из них 430 – дети. "Подчеркну: это только официальные, подтвержденные данные, которые есть в материалах уголовных производств", – пояснял генпрокурор Андрей Костин.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 21 ноября задокументировало гибель 6595 мирных жителей и ранения 10 189. В ООН считают, что реальные цифры значительно больше.

Теги: Россия, Украина, раненые, жертвы, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, Кирилл Тимошенко
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