По меньшей мере шесть человек погибли, еще пятеро ранены в результате мощного удара российских оккупантов по центру Курахово – Донецкая ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"Мощный удар по Курахово. По оперативным данным, по меньшей мере шесть гражданских погибли, пятеро ранены, – написал руководитель ОВА. – Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома. Очередное преступление россиян на нашей земле – фиксируем его и преодолеваем последствия. Оккупанты за все будут держать ответ".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".