Россияне обстреляли Курахово, есть погибшие

Снаряд ударил в детскую площадку под окнами жилого дома Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Россияне обстреляли Курахово из артиллерии – два человека погибли, один получил ранения. В результате обстрела четыре дома получили повреждения", – написал Кириленко.

На опубликованных им фото видно, что снаряды прилетели на детскую площадку во дворе перед многоэтажками.

Он подчеркнул, что Курахово уже далеко не впервые попадает под вражеский огонь, так как россияне последовательно и целенаправленно бьют по гражданским.

"Не оставайтесь на Донбассе – вы рискуете собственной жизнью!" – призвал Кириленко.