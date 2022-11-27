Россияне обстреляли Курахово, есть погибшие

"Россияне обстреляли Курахово из артиллерии – два человека погибли, один получил ранения. В результате обстрела четыре дома получили повреждения", – написал Кириленко.
На опубликованных им фото видно, что снаряды прилетели на детскую площадку во дворе перед многоэтажками.
Он подчеркнул, что Курахово уже далеко не впервые попадает под вражеский огонь, так как россияне последовательно и целенаправленно бьют по гражданским.
"Не оставайтесь на Донбассе – вы рискуете собственной жизнью!" – призвал Кириленко.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".
По данным главы ОВА на 27 ноября, всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибло как минимум 1228 человек, ранено 2642 – без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.