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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки убили пять мирных жителей Донецкой области – ОВА

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С начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибло как минимум 1228 человек
С начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибло как минимум 1228 человек
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В результате обстрелов со стороны российских оккупантов за минувшие сутки погибло пять мирных жителей Донецкой области. Об этом 27 ноября в Telegram сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

"За 26 ноября россияне убили пять гражданских в Донецкой области: троих – в Редкодубе, одного – в Часовом Яру и одного – в Бахмуте", – написал Кириленко.

Еще четыре человека получили ранения.

По данным главы ОВА, всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибло как минимум 1228 человек, ранено 2642 – без учета жертв в Мариуполе и Волновахе, число которых сейчас точно установить невозможно.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. 12 ноября он заявлял, что в Донецкой области "просто ад".

Теги: Россия, Украина, Редкодуб, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, ранение, Павел Кириленко, Часов Яр
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