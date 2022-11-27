Оккупанты за сутки убили пять мирных жителей Донецкой области – ОВА

С начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибло как минимум 1228 человек Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"За 26 ноября россияне убили пять гражданских в Донецкой области: троих – в Редкодубе, одного – в Часовом Яру и одного – в Бахмуте", – написал Кириленко.

Еще четыре человека получили ранения.

По данным главы ОВА, всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибло как минимум 1228 человек, ранено 2642 – без учета жертв в Мариуполе и Волновахе, число которых сейчас точно установить невозможно.

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