В Донецкой области в результате обстрелов ранения получили четыре мирных жителя

"За 25 ноября россияне ранили четырех гражданских в Донецкой области: троих – в Бахмуте и одного – в Краматорске", – написал Кириленко.

По данным главы ОВА, всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 1223 человека, ранено 2638 – без учета жертв в Мариуполе и Волновахе, число которых сейчас точно установить невозможно.

Война России против Украины. Главное (обновляется)