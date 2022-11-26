В Донецкой области в результате обстрелов ранения получили четыре мирных жителя

"За 25 ноября россияне ранили четырех гражданских в Донецкой области: троих – в Бахмуте и одного – в Краматорске", – написал Кириленко.
По данным главы ОВА, всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 1223 человека, ранено 2638 – без учета жертв в Мариуполе и Волновахе, число которых сейчас точно установить невозможно.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. 12 ноября он заявлял, что в Донецкой области "просто ад".