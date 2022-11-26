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ДТЭК возобновила электроснабжение 14 населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей

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За прошедшие сутки электроснабжение восстановили для 8407 семей семи населенных пунктов области
За прошедшие сутки электроснабжение восстановили для 8407 семей семи населенных пунктов области
Фото: dtek-dem.com.ua

26 ноября специалисты компании ДТЭК вернули свет для почти 10 тысяч жителей 14 населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей, регулярно страдающих от вражеских обстрелов, сообщили в ДТЭК Рината Ахметова.

В Донецкой области постоянные вражеские обстрелы разрушают электросети и оборудование, бахмутское и авдеевское направления остаются самыми сложными, отметили в компании.

"Несмотря на постоянную опасность со стороны российских захватчиков, специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" продолжают возвращать жителям региона свет. За прошедшие сутки электроснабжение восстановили для 8407 семей семи населенных пунктов области", – сообщили в ДТЭК.

Постоянные разрушения от российских оккупантов также в Днепропетровской области, особенно страдает от обстрелов российских захватчиков юго-западная часть региона. 26 ноября специалисты ДТЭК вернули свет более чем 1700 семьям Томаковской, Никопольской и Широковской общин.

Контекст:

В результате ракетных обстрелов России 23 ноября в ряде регионов были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры. По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.

По состоянию на 11.00 25 ноября дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины сократился до 30%, но аварийные отключения продолжаются, сообщали в "Укрэнерго".

Теги: Донецкая область, Днепропетровская область, ДТЭК, электроэнергия, электроснабжение, энергосистема
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