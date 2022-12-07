ГОРДОН
 
 
МИР

"Наша четкая позиция". Премьер Грузии исключил военную помощь Украине

Грузия "никогда не будет ввязываться" в войну России против Украины, отметил Гарибашвили
Грузия "никогда не будет ввязываться" в войну России против Украины, отметил Гарибашвили
Фото: Irakli Garibashvili / Facebook

Грузия не будет оказывать Украине военную помощь – это принципиальная позиция правительства страны.

Об этом 7 декабря сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, его цитирует портал "Новости-Грузия".

Гарибашвили отметил, что относительно военной помощи Украине власти Грузии "четко и недвусмысленно" сказали, что "не будут этого делать".

Грузия, как государство, "никогда не будет ввязываться" в войну России против Украины, заявил премьер. Это "наша четкая позиция", подчеркнул премьер-министр Грузии.

По словам Гарибашвили, правительство Грузии много сделало для Украины, предоставляя гуманитарную помощь, и это будет продолжено.

Кроме того, Грузия принимает украинских беженцев и организовала обучение на украинском языке, добавил он.

Контекст:

Временно поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов заявлял, что с начала полномасштабной агрессии России, "несмотря на многочисленные запросы", Украина не получила ответа от правительства Грузии на запрос об оборонной помощи, в том числе относительно оружия и боеприпасов. 6 декабря Касьянов подчеркнул, что Тбилиси не реагирует на просьбы Киева о помощи с генераторами после ракетных обстрелов РФ по энергообъектам Украины.

Глава фракции "Грузинская мечта", которая является крупнейшей в парламенте Грузии, Мамука Мдинарадзе сказал в ответ, что Тбилиси не будет предоставлять Киеву оружие для противостояния российской агрессии, чтобы не стать "стороной войны". При этом он заявил о полной и абсолютной политической поддержке Украины в связи с войной.

По информации портала "Новости-Грузия", на стороне Украины воюют до 1500 грузинских бойцов. Часть проживала в Украине, часть приехала туда после начала полномасштабной войны в качестве добровольцев. По состоянию на 4 декабря в боях на стороне Вооруженных сил Украины погибли 33 грузина.

Теги: Украина, Грузия, оружие, правительство, беженцы, агрессия, военная помощь, гуманитарная помощь, Ираклий Гарибашвили, боеприпасы, война России против Украины, премьер-министр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
38-летний Остапчук рассказал, с кем и где живут его дети от первого брака
38-летний Остапчук рассказал, с кем и где живут его дети от первого брака
"Это не очень традиционные отношения". 54-летняя Матвеева рассказала о возлюбленном, который младше ее на 20 лет
"Это не очень традиционные отношения". 54-летняя Матвеева рассказала о возлюбленном, который младше ее на 20 лет
"Гомицидоман, который открыто "трубит". Невзоров озвучил психиатрический диагноз Соловьева
"Гомицидоман, который открыто "трубит". Невзоров озвучил психиатрический диагноз Соловьева
"Я не одна". Василиса Фролова заявила, что проживает в ОАЭ вместе с мужем – бывшим украинским телепродюсером
"Я не одна". Василиса Фролова заявила, что проживает в ОАЭ вместе с мужем – бывшим украинским телепродюсером
Дорофеева показала, как выглядит утром с маской на лице
Дорофеева показала, как выглядит утром с маской на лице
Боржемская назвала продукты, которые обязательно должны быть дома
Боржемская назвала продукты, которые обязательно должны быть дома
"Сексуально и страстно". В сети обнародовали архивное фото Рианны без нижнего белья
"Сексуально и страстно". В сети обнародовали архивное фото Рианны без нижнего белья
"Не бывает талантливых убийц или полководцев". Макаревич высказался о людях, определяющих события в мире
"Не бывает талантливых убийц или полководцев". Макаревич высказался о людях, определяющих события в мире
Цимбалюк показал страстный поцелуй с новой возлюбленной
Цимбалюк показал страстный поцелуй с новой возлюбленной
"Думала, будут радоваться, а они сказали, что я безответственная". Tarabarova рассказала о шокирующей реакции близких на ее беременность
"Думала, будут радоваться, а они сказали, что я безответственная". Tarabarova рассказала о шокирующей реакции близких на ее беременность
"Дошла до рекламы дерьма российского". 59-летняя Лолита опозорилась, расхваливая пуховик с "броником"
"Дошла до рекламы дерьма российского". 59-летняя Лолита опозорилась, расхваливая пуховик с "броником"
"Чарующая красота". 53-летняя Лопес снялась, расставив ноги и показав лицо крупным планом
"Чарующая красота". 53-летняя Лопес снялась, расставив ноги и показав лицо крупным планом
Полякова на грузинских "Танцах со звездами" станцевала пасодобль под гимн сечевых стрельцов. Видео
Полякова на грузинских "Танцах со звездами" станцевала пасодобль под гимн сечевых стрельцов. Видео
"Какая-то фантастика, но это помогает". Жена Тигипко рассказала, что ест на ночь, чтобы похудеть
"Какая-то фантастика, но это помогает". Жена Тигипко рассказала, что ест на ночь, чтобы похудеть
"Огонь огненный". Дорофеева показала, как гримируют ее тело за кулисами
"Огонь огненный". Дорофеева показала, как гримируют ее тело за кулисами
Time назвал малайзийскую актрису Мишель Йео иконой 2022 года
Time назвал малайзийскую актрису Мишель Йео иконой 2022 года
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет (298378)
2
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото (158301)
3
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот (78747)
4
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым (66131)
5
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела (50699)
6
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку" (46371)
7
"Это изменило ему картинку мира". Экс-ведущая канала "Прямий" озвучила причину, которая мешает Порошенко "выглядеть адекватным" (42360)
8
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак показала сцену их ссоры. Видео (34975)
 
 
 
 