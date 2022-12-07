"Наша четкая позиция". Премьер Грузии исключил военную помощь Украине

Грузия "никогда не будет ввязываться" в войну России против Украины, отметил Гарибашвили Фото: Irakli Garibashvili / Facebook

Об этом 7 декабря сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, его цитирует портал "Новости-Грузия".

Гарибашвили отметил, что относительно военной помощи Украине власти Грузии "четко и недвусмысленно" сказали, что "не будут этого делать".

Грузия, как государство, "никогда не будет ввязываться" в войну России против Украины, заявил премьер. Это "наша четкая позиция", подчеркнул премьер-министр Грузии.

По словам Гарибашвили, правительство Грузии много сделало для Украины, предоставляя гуманитарную помощь, и это будет продолжено.

Кроме того, Грузия принимает украинских беженцев и организовала обучение на украинском языке, добавил он.