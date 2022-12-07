"Наша четкая позиция". Премьер Грузии исключил военную помощь Украине

Об этом 7 декабря сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, его цитирует портал "Новости-Грузия".
Гарибашвили отметил, что относительно военной помощи Украине власти Грузии "четко и недвусмысленно" сказали, что "не будут этого делать".
Грузия, как государство, "никогда не будет ввязываться" в войну России против Украины, заявил премьер. Это "наша четкая позиция", подчеркнул премьер-министр Грузии.
По словам Гарибашвили, правительство Грузии много сделало для Украины, предоставляя гуманитарную помощь, и это будет продолжено.
Кроме того, Грузия принимает украинских беженцев и организовала обучение на украинском языке, добавил он.
Временно поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов заявлял, что с начала полномасштабной агрессии России, "несмотря на многочисленные запросы", Украина не получила ответа от правительства Грузии на запрос об оборонной помощи, в том числе относительно оружия и боеприпасов. 6 декабря Касьянов подчеркнул, что Тбилиси не реагирует на просьбы Киева о помощи с генераторами после ракетных обстрелов РФ по энергообъектам Украины.
Глава фракции "Грузинская мечта", которая является крупнейшей в парламенте Грузии, Мамука Мдинарадзе сказал в ответ, что Тбилиси не будет предоставлять Киеву оружие для противостояния российской агрессии, чтобы не стать "стороной войны". При этом он заявил о полной и абсолютной политической поддержке Украины в связи с войной.
По информации портала "Новости-Грузия", на стороне Украины воюют до 1500 грузинских бойцов. Часть проживала в Украине, часть приехала туда после начала полномасштабной войны в качестве добровольцев. По состоянию на 4 декабря в боях на стороне Вооруженных сил Украины погибли 33 грузина.