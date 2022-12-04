"Оказались в окружении". Под Бахмутом погибли пять добровольцев из Грузии

Погибли граждане Грузии Авто Руруа, Роланд Кварацхелия, Ромео Пичхая, Мераб Аладашвили и Бадри Маркелия.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 3 декабря выразила в Facebook соболезнования в связи с гибелью добровольцев.
"Сегодня в бою под Бахмутом погибли пять грузин. В эти трудные минуты приношу свои соболезнования семьям, друзьям и родственникам всех грузинских бойцов, погибших в Украине", – написала она.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram, что группа, в которой были бойцы, попала в окружение. Их командир ранен.
"В последние дни в окружении под Бахмутом оказалась группа воинов, наших украинцев и грузинских добровольцев из 57-й бригады. Известно о раненом грузинском командире и пяти погибших грузинских бойцах... Я очень сочувствую нашим грузинским братьям. И также благодарю за то, что в эти дни мы сражаемся совместно", – написал Ермак.
Доброволец Гоча Хорава сообщил, что погибшие приехали в Украину и начали службу в 57-й бригаде в марте 2022 года. Об этом он рассказал 4 декабря в эфире грузинского телеканала Mtavari.
По его словам, бой под Бахмутом, в результате которого погибли его соотечественники, длился 10 часов.
"Было много [врагов], и потому они не справились, пятеро грузин погибли… Мы обязательно вытащим пацанов. Сейчас ждем задания. Некоторые люди (число не назову) готовы присоединиться к украинцам, которые возглавляют операцию по извлечению погибших ребят. Мы их обязательно вытащим. Ситуация в Бахмуте очень сложная", – сказал грузинский боец.
По информации портала "Новости-Грузия", на стороне Украины сейчас воюют до 1500 грузинских бойцов. Часть проживала в Украине, часть приехала туда после начала полномасштабной войны как добровольцы. По состоянию на 4 декабря в боях на стороне ВСУ погибли 33 грузина.
В районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 3 декабря. Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", считает спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.
Согласно последним данным Генштаба, бахмутское направление – одно из двух на линии фронта, где РФ еще продолжает наступление. 29 ноября Череватый говорил, что ВСУ ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.
По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.
В британской разведке считают, что в случае, если РФ сможет захватить город, это будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя может позволить России угрожать более крупным городам – Краматорску и Славянску.
Оборона Бахмута продолжается уже пять месяцев и ВСУ может годами сдерживать наступление оккупантов на этом направлении, заявлял в интервью "Суспільному" военный аналитик Том Купер 27 ноября.