"Оказались в окружении". Под Бахмутом погибли пять добровольцев из Грузии

По данным грузинских СМИ, в боях против оккупантов в Украине погибли уже 33 грузина Фото: sova.news

Погибли граждане Грузии Авто Руруа, Роланд Кварацхелия, Ромео Пичхая, Мераб Аладашвили и Бадри Маркелия.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 3 декабря выразила в Facebook соболезнования в связи с гибелью добровольцев.

"Сегодня в бою под Бахмутом погибли пять грузин. В эти трудные минуты приношу свои соболезнования семьям, друзьям и родственникам всех грузинских бойцов, погибших в Украине", – написала она.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram, что группа, в которой были бойцы, попала в окружение. Их командир ранен.

"В последние дни в окружении под Бахмутом оказалась группа воинов, наших украинцев и грузинских добровольцев из 57-й бригады. Известно о раненом грузинском командире и пяти погибших грузинских бойцах... Я очень сочувствую нашим грузинским братьям. И также благодарю за то, что в эти дни мы сражаемся совместно", – написал Ермак.

Доброволец Гоча Хорава сообщил, что погибшие приехали в Украину и начали службу в 57-й бригаде в марте 2022 года. Об этом он рассказал 4 декабря в эфире грузинского телеканала Mtavari.

По его словам, бой под Бахмутом, в результате которого погибли его соотечественники, длился 10 часов.

"Было много [врагов], и потому они не справились, пятеро грузин погибли… Мы обязательно вытащим пацанов. Сейчас ждем задания. Некоторые люди (число не назову) готовы присоединиться к украинцам, которые возглавляют операцию по извлечению погибших ребят. Мы их обязательно вытащим. Ситуация в Бахмуте очень сложная", – сказал грузинский боец.