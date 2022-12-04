ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Оказались в окружении". Под Бахмутом погибли пять добровольцев из Грузии

По данным грузинских СМИ, в боях против оккупантов в Украине погибли уже 33 грузина
По данным грузинских СМИ, в боях против оккупантов в Украине погибли уже 33 грузина
Фото: sova.news

Пятеро добровольцев из Грузии, военнослужащих 57-й бригады ВСУ, погибли 3 декабря в боях с российскими оккупантами под Бахмутом Донецкой области. Об этом сообщило посольство Украины в Грузии.

Погибли граждане Грузии Авто Руруа, Роланд Кварацхелия, Ромео Пичхая, Мераб Аладашвили и Бадри Маркелия.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0qwsHf2WPkEk9tbCmFr24e9QyKGHE4YrZdX4emv51L8HKnBgXr1KeHcik1eZS2A2Zl&id=100068681860471

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 3 декабря выразила в Facebook соболезнования в связи с гибелью добровольцев.

"Сегодня в бою под Бахмутом погибли пять грузин. В эти трудные минуты приношу свои соболезнования семьям, друзьям и родственникам всех грузинских бойцов, погибших в Украине", – написала она.

https://www.facebook.com/zourabichvilisalome/posts/pfbid02FYVLQ6V7usWVfdGz8qNpKCGPTEUZgkcJtotuWdQvgtYPUTHKxZqXePt2BiqiMii1l

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram, что группа, в которой были бойцы, попала в окружение. Их командир ранен.

"В последние дни в окружении под Бахмутом оказалась группа воинов, наших украинцев и грузинских добровольцев из 57-й бригады. Известно о раненом грузинском командире и пяти погибших грузинских бойцах... Я очень сочувствую нашим грузинским братьям. И также благодарю за то, что в эти дни мы сражаемся совместно", – написал Ермак.

Доброволец Гоча Хорава сообщил, что погибшие приехали в Украину и начали службу в 57-й бригаде в марте 2022 года. Об этом он рассказал 4 декабря в эфире грузинского телеканала Mtavari.

По его словам, бой под Бахмутом, в результате которого погибли его соотечественники, длился 10 часов.

"Было много [врагов], и потому они не справились, пятеро грузин погибли… Мы обязательно вытащим пацанов. Сейчас ждем задания. Некоторые люди (число не назову) готовы присоединиться к украинцам, которые возглавляют операцию по извлечению погибших ребят. Мы их обязательно вытащим. Ситуация в Бахмуте очень сложная", – сказал грузинский боец.

Контекст:

По информации портала "Новости-Грузия", на стороне Украины сейчас воюют до 1500 грузинских бойцов. Часть проживала в Украине, часть приехала туда после начала полномасштабной войны как добровольцы. По состоянию на 4 декабря в боях на стороне ВСУ погибли 33 грузина.

В районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 3 декабря. Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", считает спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Согласно последним данным Генштаба, бахмутское направление – одно из двух на линии фронта, где РФ еще продолжает наступление. 29 ноября Череватый говорил, что ВСУ ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.

В британской разведке считают, что в случае, если РФ сможет захватить город, это будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя может позволить России угрожать более крупным городам – Краматорску и Славянску.

Оборона Бахмута продолжается уже пять месяцев и ВСУ может годами сдерживать наступление оккупантов на этом направлении, заявлял в интервью "Суспільному" военный аналитик Том Купер 27 ноября.

Теги: Грузия, военные, добровольцы, война России против Украины, Бахмут, посольство Украины, погибшие, Саломе Зурабишвили, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей
Свитолина снялась в вечернем платье с полуторамесячной дочерью
Свитолина снялась в вечернем платье с полуторамесячной дочерью
"Спасибо, любимая". 46-летний Сенцов в четвертый раз стал отцом и показал новорожденного сына
"Спасибо, любимая". 46-летний Сенцов в четвертый раз стал отцом и показал новорожденного сына
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском (343099)
2
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских (123528)
3
"Идите срать в другом месте". Дорофеева ответила на обвинения в том, что "увела мужа у подруги" (79421)
4
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна (57045)
5
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой (54325)
6
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото (53159)
7
40-летняя Мейхер снялась в облегающей пятую точку юбке. Фото (40713)
8
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой (28954)
 
 
 
 