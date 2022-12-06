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В Грузии заявили, что не дают Украине оружие, чтобы не стать стороной войны. Украинцы говорят, что Тбилиси не дает и генераторов

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За Украину воюют сотни грузин
За Украину воюют сотни грузин
Фото: pixabay.com

Председатель фракции "Грузинская мечта", которая является крупнейшей в парламенте Грузии, Мамука Мдинарадзе заявил 6 декабря, что Тбилиси не будет предоставлять Киеву оружие для противостояния российской агрессии, чтобы не стать "стороной войны". Об этом сообщает "Рустави 2".

Агентство отмечает, что заявление Мдинарадзе последовало после слов временного поверенного по делам Украины в Грузии Андрея Касьянова о том, что с начала полномасштабной агрессии России, "несмотря на многочисленные запросы", Украина не получила ответа от правительства Грузии на запрос об оборонной помощи, в том числе относительно оружия и боеприпасов.

"Грузия, во-первых, заявляет о полной и абсолютной политической поддержке Украины в связи с этой войной и уже сейчас. Во-вторых, она оказывает гуманитарную помощь сверх пределов своих возможностей и не может и не будет оказывать военную помощь, потому что страна, которая является риском №1 после Украины сегодня, не может быть идентифицирована как военная поддержка", – сказал грузинский политик.

6 декабря Касьянов подчеркнул, что Тбилиси не реагирует на просьбы Киева о помощи с генераторами, пишет InterPressNews.ge.

"Украине сейчас крайне нужна помощь в восстановлении электроэнергетической системы, начиная с генераторов и трансформаторов, чтобы обеспечить освещение больниц, домов и школ. [...] Месяц назад мы обращались к правительству Грузии с соответствующей просьбой, но, к сожалению, по сей день положительного решения не получили", – объяснил украинский дипломат.

Контекст:

По информации портала "Новости-Грузия", на стороне Украины воюют до 1500 грузинских бойцов. Часть проживала в Украине, часть приехала туда после начала полномасштабной войны в качестве добровольцев.

По состоянию на 4 декабря в боях на стороне Вооруженных сил Украины погибли 33 грузина.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Грузия, оружие, война, оборона, помощь, боеприпасы, украинцы, война России против Украины, дипломаты, Грузинская мечта
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