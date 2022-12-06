В Грузии заявили, что не дают Украине оружие, чтобы не стать стороной войны. Украинцы говорят, что Тбилиси не дает и генераторов

Агентство отмечает, что заявление Мдинарадзе последовало после слов временного поверенного по делам Украины в Грузии Андрея Касьянова о том, что с начала полномасштабной агрессии России, "несмотря на многочисленные запросы", Украина не получила ответа от правительства Грузии на запрос об оборонной помощи, в том числе относительно оружия и боеприпасов.

"Грузия, во-первых, заявляет о полной и абсолютной политической поддержке Украины в связи с этой войной и уже сейчас. Во-вторых, она оказывает гуманитарную помощь сверх пределов своих возможностей и не может и не будет оказывать военную помощь, потому что страна, которая является риском №1 после Украины сегодня, не может быть идентифицирована как военная поддержка", – сказал грузинский политик.

6 декабря Касьянов подчеркнул, что Тбилиси не реагирует на просьбы Киева о помощи с генераторами, пишет InterPressNews.ge.

"Украине сейчас крайне нужна помощь в восстановлении электроэнергетической системы, начиная с генераторов и трансформаторов, чтобы обеспечить освещение больниц, домов и школ. [...] Месяц назад мы обращались к правительству Грузии с соответствующей просьбой, но, к сожалению, по сей день положительного решения не получили", – объяснил украинский дипломат.