В Ямполе оккупанты обстреляли людей, получавших гуманитарную помощь, минимум трое ранены – ОВА

Россияне ударили по центральной площади поселка, когда там выдавали гуманитарную помощь Фото: slovoidilo.ua (иллюстративное)

"Именно в то время в том месте люди получали гуманитарную помощь", – подчеркнул он.

В результате обстрела повреждено административное здание и по меньшей мере семь жилых домов.

По информации замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, для обстрела поселка оккупанты использовали кассетные боеприпасы.

Также россияне сегодня ударили по Курахово Донецкой области, в городе минимум шесть погибших и пять раненых.

Украинские военные освободили Ямполь от оккупантов в конце сентября.