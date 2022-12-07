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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Ямполе оккупанты обстреляли людей, получавших гуманитарную помощь, минимум трое ранены – ОВА

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Россияне ударили по центральной площади поселка, когда там выдавали гуманитарную помощь
Россияне ударили по центральной площади поселка, когда там выдавали гуманитарную помощь
Фото: slovoidilo.ua (иллюстративное)

По меньшей мере троих жителей Ямполя Донецкой области ранили сегодня российские военные, обстреляв центральную площадь поселка. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"Именно в то время в том месте люди получали гуманитарную помощь", – подчеркнул он.

В результате обстрела повреждено административное здание и по меньшей мере семь жилых домов.

По информации замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, для обстрела поселка оккупанты использовали кассетные боеприпасы. 

Также россияне сегодня ударили по Курахово Донецкой области, в городе минимум шесть погибших и пять раненых. 

Украинские военные освободили Ямполь от оккупантов в конце сентября. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад". 3 декабря президент отметил, что в Донецкой области "по-прежнему горячее всего, больнее всего".

Теги: Донецкая область, раненые, Ямполь, кассетные бомбы, обстрелы, война России против Украины, Кирилл Тимошенко, Павел Кириленко
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