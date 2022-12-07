В Ямполе оккупанты обстреляли людей, получавших гуманитарную помощь, минимум трое ранены – ОВА

"Именно в то время в том месте люди получали гуманитарную помощь", – подчеркнул он.
В результате обстрела повреждено административное здание и по меньшей мере семь жилых домов.
По информации замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, для обстрела поселка оккупанты использовали кассетные боеприпасы.
Также россияне сегодня ударили по Курахово Донецкой области, в городе минимум шесть погибших и пять раненых.
Украинские военные освободили Ямполь от оккупантов в конце сентября.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад". 3 декабря президент отметил, что в Донецкой области "по-прежнему горячее всего, больнее всего".