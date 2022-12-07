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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Самая сложная ситуация на востоке. В "Укрэнерго" рассказали о ходе восстановления энергосистемы после обстрелов РФ

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В Украине продолжаются проблемы со светом
В Украине продолжаются проблемы со светом
Фото: EPA

В Украине продолжается поэтапное восстановление энергосистемы после российской ракетной атаки. О ситуации по состоянию на утро 7 декабря сообщила пресс-служба компании "Укрэнерго" в Telegram.

На атомных станциях продолжается процесс загрузки блоков, отключавшихся из-за повреждения электросетей, до плановых показателей.

Сохраняется сложная ситуация на востоке страны, так как россияне вчера вечером повторно обстреляли сразу несколько объектов энергетической инфраструктуры, говорится в сообщении. При этом температура в этом регионе достигла отметки -17 ˚С. В настоящее время продолжаются круглосуточные аварийно-ремонтные работы.

Ремонтные бригады работают над ликвидацией последствий ракетной атаки в Киевской и Одесской областях, налаживают электроснабжение регионов по резервным схемам.

В энергосистеме все еще сохраняется существенный дефицит, всем облэнерго предоставлены лимиты потребления электроэнергии.

"К сожалению, уже есть регионы, где превышены лимиты потребления, поэтому применен режим аварийных отключений. Это вынужденный шаг, использованный для сохранения баланса в энергосистеме. В зависимости от того, как будет возобновляться производство электроэнергии, лимиты на ее потребление тоже будут меняться", – говорится в сообщении.

Контекст:

Российские войска в ходе массированного удара по Украине 5 декабря выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов.

В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии из-за ракетной атаки России.

Теги: Укрэнерго, электричество, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины, энергосистема
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