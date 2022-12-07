Самая сложная ситуация на востоке. В "Укрэнерго" рассказали о ходе восстановления энергосистемы после обстрелов РФ

На атомных станциях продолжается процесс загрузки блоков, отключавшихся из-за повреждения электросетей, до плановых показателей.

Сохраняется сложная ситуация на востоке страны, так как россияне вчера вечером повторно обстреляли сразу несколько объектов энергетической инфраструктуры, говорится в сообщении. При этом температура в этом регионе достигла отметки -17 ˚С. В настоящее время продолжаются круглосуточные аварийно-ремонтные работы.

Ремонтные бригады работают над ликвидацией последствий ракетной атаки в Киевской и Одесской областях, налаживают электроснабжение регионов по резервным схемам.

В энергосистеме все еще сохраняется существенный дефицит, всем облэнерго предоставлены лимиты потребления электроэнергии.

"К сожалению, уже есть регионы, где превышены лимиты потребления, поэтому применен режим аварийных отключений. Это вынужденный шаг, использованный для сохранения баланса в энергосистеме. В зависимости от того, как будет возобновляться производство электроэнергии, лимиты на ее потребление тоже будут меняться", – говорится в сообщении.