Шмыгаль: Дефицит мощности в энергосистеме Украины составляет 19% от прогнозного потребления

Дефицит мощности в энергосистеме Украины будет сохраняться и дальше, отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Об этом 6 декабря на заседании правительства сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи Шмыгаля опубликована на его странице в Facebook.

По словам главы Кабмина, несмотря на попадание ракет оккупантов в отдельные объекты энергетической инфраструктуры, энергетики обещают уже в ближайшие дни ликвидировать последствия.

"Однако мы понимаем, что дефицит мощности в энергосистеме будет сохраняться и дальше. В настоящее время он составляет 19% от прогнозного потребления. Всего за последние месяцы от массированных атак россиян получили повреждения 35% ключевых объектов магистральных сетей. На 70% из них прилетало по два раза и более, – сообщил Шмыгаль. – Вчера в одну из подстанций в Одесской области враг выпустил сразу семь ракет. Поэтому в стране продолжают действовать графики отключений".