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Шмыгаль: Дефицит мощности в энергосистеме Украины составляет 19% от прогнозного потребления

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Дефицит мощности в энергосистеме Украины будет сохраняться и дальше, отметил Шмыгаль
Дефицит мощности в энергосистеме Украины будет сохраняться и дальше, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Благодаря силам ПВО ВСУ, которые 5 декабря сбили более 60 ракет российских оккупантов, энергетическая система Украины осталась целостной и контролируемой диспетчерами "Укрэнерго".

Об этом 6 декабря на заседании правительства сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи Шмыгаля опубликована на его странице в Facebook.

По словам главы Кабмина, несмотря на попадание ракет оккупантов в отдельные объекты энергетической инфраструктуры, энергетики обещают уже в ближайшие дни ликвидировать последствия.

"Однако мы понимаем, что дефицит мощности в энергосистеме будет сохраняться и дальше. В настоящее время он составляет 19% от прогнозного потребления. Всего за последние месяцы от массированных атак россиян получили повреждения 35% ключевых объектов магистральных сетей. На 70% из них прилетало по два раза и более, – сообщил Шмыгаль. – Вчера в одну из подстанций в Одесской области враг выпустил сразу семь ракет. Поэтому в стране продолжают действовать графики отключений".

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/1836594256698217/

Контекст:

Российские войска в ходе массированного удара по Украине 5 декабря выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов.

В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии из-за ракетной атаки России.

Теги: Россия, Украина, энергетика, правительство, Укрэнерго, дефицит, ПВО, Одесская область, электроэнергия, обстрелы, ракеты, инфраструктура, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, энергосистема, Кабмин
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