Для восстановления энергосистемы после ракетной атаки РФ понадобится несколько суток – "Укрэнерго"

Благодаря блестящей работе сил противовоздушной обороны, уничтоживших более 60 ракет из 70, врагу не удалось нанести энергосистеме такой же объем повреждений, как был при атаке 23 ноября, отметили в компании. Во время ракетной атаки больше всего пострадали Одесская и Киевская области.

Из-за повреждений некоторых электростанций и части электросетей в энергосистеме страны снизилось производство электроэнергии. Поэтому для сохранения баланса в энергосистеме во всех регионах Украины были временно применены аварийные отключения потребителей, говорится в сообщении.

"Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы предоставить электроснабжение по резервным схемам там, где это возможно. В частности, в большей части Одесской области уже возобновлено энергопитание объектов критической инфраструктуры: больниц, котельных, водоканалов", – написали в "Укрэнерго".

Отмечается, что для восстановления объемов производства электроэнергии до уровня, который был до ракетной атаки 5 декабря, потребуется еще несколько суток.В настоящее время всем областям розданы лимиты потребления электроэнергии.

"К сожалению, уже есть регионы, где превышены лимиты потребления, поэтому применен режим аварийных отключений. Для получения точной информации по отдельному региону рекомендуем следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго). Это вынужденный шаг, применяемый для сохранения баланса в энергосистеме. В зависимости от того, как будет возобновляться производство электроэнергии, лимиты на ее потребление тоже будут меняться", – говорится в сообщении "Укрэнерго".