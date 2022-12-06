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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Для восстановления энергосистемы после ракетной атаки РФ понадобится несколько суток – "Укрэнерго"

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Энергетики устраняют последствия обстрелов России по критическим объектам
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

Энергосистема Украины постепенно восстанавливается после уже восьмой ракетной атаки со стороны РФ. Компания "Укрэнерго" рассказала о ходе ремонтных работ по состоянию на 6 декабря в Telegram.

Благодаря блестящей работе сил противовоздушной обороны, уничтоживших более 60 ракет из 70, врагу не удалось нанести энергосистеме такой же объем повреждений, как был при атаке 23 ноября, отметили в компании. Во время ракетной атаки больше всего пострадали Одесская и Киевская области.

Из-за повреждений некоторых электростанций и части электросетей в энергосистеме страны снизилось производство электроэнергии. Поэтому для сохранения баланса в энергосистеме во всех регионах Украины были временно применены аварийные отключения потребителей, говорится в сообщении.

"Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы предоставить электроснабжение по резервным схемам там, где это возможно. В частности, в большей части Одесской области уже возобновлено энергопитание объектов критической инфраструктуры: больниц, котельных, водоканалов", – написали в "Укрэнерго".

Отмечается, что для восстановления объемов производства электроэнергии до уровня, который был до ракетной атаки 5 декабря, потребуется еще несколько суток.В настоящее время всем областям розданы лимиты потребления электроэнергии.

"К сожалению, уже есть регионы, где превышены лимиты потребления, поэтому применен режим аварийных отключений. Для получения точной информации по отдельному региону рекомендуем следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго). Это вынужденный шаг, применяемый для сохранения баланса в энергосистеме. В зависимости от того, как будет возобновляться производство электроэнергии, лимиты на ее потребление тоже будут меняться", – говорится в сообщении "Укрэнерго".

Контекст:

Российские войска в ходе массированного удара по Украине 5 декабря выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов.

Пуски осуществлялись с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области, с кораблей Черноморского флота РФ, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря, а также с помощью истребителей Су-35, рассказало командование ВС ВСУ.

В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии из-за ракетной атаки России.

Теги: Россия, энергетика, Укрэнерго, электричество, электроэнергия, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, энергосистема
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