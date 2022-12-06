Ракетные удары России по инфраструктуре Украины неэффективны против украинского духа – посол Великобритании

"Российские ракетные удары по украинской гражданской энергетической инфраструктуре жестоки, циничны и неэффективны против украинского духа и решимости", – написала дипломат.
* missile strikes on * civilian energy infrastructure are cruel, cynical and ineffective against Ukrainian spirit and determination.— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) December 5, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска в ходе массированного удара по Украине 5 декабря выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил.
Были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о четырех погибших в результате российских ударов.