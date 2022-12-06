Ракетные удары России по инфраструктуре Украины неэффективны против украинского духа – посол Великобритании

Симмонс обратила внимание на дух и решимость украинцев Фото: Melinda Simmons / Twitter

"Российские ракетные удары по украинской гражданской энергетической инфраструктуре жестоки, циничны и неэффективны против украинского духа и решимости", – написала дипломат.

* missile strikes on * civilian energy infrastructure are cruel, cynical and ineffective against Ukrainian spirit and determination. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) December 5, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)