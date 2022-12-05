В Николаеве в результате вражеских обстрелов повреждено почти 1900 жилых домов, 100 из них не подлежат восстановлению – мэр

"У нас повреждено 874 многоэтажных дома и более 1000 частных домов. Некоторые из них, 70 частных домов и около 30 многоэтажных, повреждены таким образом, что их уже нельзя восстановить. На сегодняшний день наш департамент ЖКХ докладывает, что ремонтные бригады уже зашили ОСБ-плитами все окна в многоэтажках. Я обратился к николаевцам, чтобы те, кого они пропустили, обращались в контакт-центр при городском совете", – отметил Сенкевич.
Он уточнил, что восстанавливать жилье Николаеву помогает Дания.
"Она передала городу 100 тыс. м² ОСБ-плит, которыми мы и закрыли окна. Также у нас было повреждено 244 кровли, сегодня больше половины этих крыш мы отремонтировали, часть накрыли или временно законсервировали, чтобы в домах можно было жить, потому что сейчас погода не позволяет что-то с ними делать. А уже весной вернемся к их ремонту", – подчеркнул мэр.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. В начале ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.
По данным Кима, жертвами российской агрессии в Николаевской области стали 468 мирных жителей.