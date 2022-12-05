В Николаеве в результате вражеских обстрелов повреждено почти 1900 жилых домов, 100 из них не подлежат восстановлению – мэр

"У нас повреждено 874 многоэтажных дома и более 1000 частных домов. Некоторые из них, 70 частных домов и около 30 многоэтажных, повреждены таким образом, что их уже нельзя восстановить. На сегодняшний день наш департамент ЖКХ докладывает, что ремонтные бригады уже зашили ОСБ-плитами все окна в многоэтажках. Я обратился к николаевцам, чтобы те, кого они пропустили, обращались в контакт-центр при городском совете", – отметил Сенкевич.

Он уточнил, что восстанавливать жилье Николаеву помогает Дания.

"Она передала городу 100 тыс. м² ОСБ-плит, которыми мы и закрыли окна. Также у нас было повреждено 244 кровли, сегодня больше половины этих крыш мы отремонтировали, часть накрыли или временно законсервировали, чтобы в домах можно было жить, потому что сейчас погода не позволяет что-то с ними делать. А уже весной вернемся к их ремонту", – подчеркнул мэр.