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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаеве в результате вражеских обстрелов повреждено почти 1900 жилых домов, 100 из них не подлежат восстановлению – мэр

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Сенкевич уточнил, что восстанавливать жилье Николаеву помогает Дания
Сенкевич уточнил, что восстанавливать жилье Николаеву помогает Дания
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

В Николаеве в результате обстрелов со стороны российских оккупантов повреждено 1874 жилых дома. Об этом в опубликованном 5 декабря интервью "РБК-Украина" заявил мэр города Александр Сенкевич.

"У нас повреждено 874 многоэтажных дома и более 1000 частных домов. Некоторые из них, 70 частных домов и около 30 многоэтажных, повреждены таким образом, что их уже нельзя восстановить. На сегодняшний день наш департамент ЖКХ докладывает, что ремонтные бригады уже зашили ОСБ-плитами все окна в многоэтажках. Я обратился к николаевцам, чтобы те, кого они пропустили, обращались в контакт-центр при городском совете", – отметил Сенкевич.

Он уточнил, что восстанавливать жилье Николаеву помогает Дания.

"Она передала городу 100 тыс. м² ОСБ-плит, которыми мы и закрыли окна. Также у нас было повреждено 244 кровли, сегодня больше половины этих крыш мы отремонтировали, часть накрыли или временно законсервировали, чтобы в домах можно было жить, потому что сейчас погода не позволяет что-то с ними делать. А уже весной вернемся к их ремонту", – подчеркнул мэр.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. В начале ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. 

По данным Кима, жертвами российской агрессии в Николаевской области стали 468 мирных жителей.

Теги: Россия, Украина, Николаев, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Александр Сенкевич
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