Оккупанты перестали обстреливать Николаев после освобождения Херсона – Ким

"За прошедшие две недели, с 11 ноября, мы без обстрелов. Да, были обстрелы Очаковской общины из Кинбурна, есть один легко раненый (стеклом). За все это время. А за всю войну у нас ранены 1470 мирных жителей и 468 убитых, 12 из них – дети", – рассказал Ким.

По его словам, с момента деоккупации Херсона в Николаеве нет потерь и разрушений.

"Разница огромная. Артиллерией нас не достают. РСЗО и С-300 теоретически могут, но не делают. Я думаю, у них нет смысла стрелять по тыловому городу, привыкшему к обстрелам и ко всему готовому", – сказал он.

Ким отметил, что российские оккупанты переключились на Херсон, который находится теперь на линии фронта.