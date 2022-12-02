Оккупанты перестали обстреливать Николаев после освобождения Херсона – Ким

"За прошедшие две недели, с 11 ноября, мы без обстрелов. Да, были обстрелы Очаковской общины из Кинбурна, есть один легко раненый (стеклом). За все это время. А за всю войну у нас ранены 1470 мирных жителей и 468 убитых, 12 из них – дети", – рассказал Ким.
По его словам, с момента деоккупации Херсона в Николаеве нет потерь и разрушений.
"Разница огромная. Артиллерией нас не достают. РСЗО и С-300 теоретически могут, но не делают. Я думаю, у них нет смысла стрелять по тыловому городу, привыкшему к обстрелам и ко всему готовому", – сказал он.
Ким отметил, что российские оккупанты переключились на Херсон, который находится теперь на линии фронта.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.
11 ноября спецподразделения ВСУ зашли в Херсон.