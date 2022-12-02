Ким объяснил, почему важно освободить от оккупантов Кинбурнскую косу

"Географически Кинбурнская коса очень близко подходит к Очаковской общине. И через этот пролив есть прямой заход в морские порты Николаевской области. То есть это позволит исключить возможность обстрела легким оружием, ПТРК, минометными и артиллерийскими снарядами судов, которые будут потенциально проходить зерновым коридором", – сказал он.
Ким объяснил, что в первую очередь это важно для безопасности Николаевской области и конкретно Очаковской общины, которая сейчас живет под возможными обстрелами России.
Также он отметил, что контроль над Кинбурном позволит увеличить военно-морскую активность и контролировать ряд портов – как в самом Николаеве, так и далее по Южному Бугу, где находятся терминалы крупной зерноторговой компании "Нибулон".
12 ноября глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что украинские защитники имеют "много вопросов" к оккупантам, которые остаются на Кинбурнской косе. Контроль Украины над косой, по словам Гуменюк, позволит обезопасить "зерновой коридор" из порта Николаева.
Гуменюк рассказывала 22 ноября, что операция на Кинбурнской косе ведется в условиях информационной тишины. "Нам помогает море. Враг не может закрепиться там потому, что ВСУ наносят поражение по пунктам противника. Коса не предполагает расположения большого количества построек, где можно закрепиться и удержаться. [...] Следует помнить, что Кинбурнская коса соединена с временно оккупированной частью левобережья Херсонской области, что позволяет врагу подтягивать резервы", – говорила она.
По оценке Института исследования войны, россияне не намерены долго удерживать позиции на косе. Оккупанты ожидают, что украинцы освободят Кинбурнскую косу и намерены защищаться от наступления ВСУ на территории, непосредственно окружающей соединение косы с материковой частью области, предполагают в ISW.