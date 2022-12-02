Ким объяснил, почему важно освободить от оккупантов Кинбурнскую косу

"Географически Кинбурнская коса очень близко подходит к Очаковской общине. И через этот пролив есть прямой заход в морские порты Николаевской области. То есть это позволит исключить возможность обстрела легким оружием, ПТРК, минометными и артиллерийскими снарядами судов, которые будут потенциально проходить зерновым коридором", – сказал он.

Ким объяснил, что в первую очередь это важно для безопасности Николаевской области и конкретно Очаковской общины, которая сейчас живет под возможными обстрелами России.

Также он отметил, что контроль над Кинбурном позволит увеличить военно-морскую активность и контролировать ряд портов – как в самом Николаеве, так и далее по Южному Бугу, где находятся терминалы крупной зерноторговой компании "Нибулон".