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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ким объяснил, почему важно освободить от оккупантов Кинбурнскую косу

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Ким рассказал, чем поможет освобождение Кинбурнской косы
Ким рассказал, чем поможет освобождение Кинбурнской косы
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

Освобождение Кинбурнской косы от оккупантов важно для обеспечения безопасности жителей Николаевской области и контроля над портами. Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью LIGA.net, опубликованном 2 декабря.

"Географически Кинбурнская коса очень близко подходит к Очаковской общине. И через этот пролив есть прямой заход в морские порты Николаевской области. То есть это позволит исключить возможность обстрела легким оружием, ПТРК, минометными и артиллерийскими снарядами судов, которые будут потенциально проходить зерновым коридором", – сказал он.

Ким объяснил, что в первую очередь это важно для безопасности Николаевской области и конкретно Очаковской общины, которая сейчас живет под возможными обстрелами России.

Также он отметил, что контроль над Кинбурном позволит увеличить военно-морскую активность и контролировать ряд портов – как в самом Николаеве, так и далее по Южному Бугу, где находятся терминалы крупной зерноторговой компании "Нибулон".

Контекст:

12 ноября глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что украинские защитники имеют "много вопросов" к оккупантам, которые остаются на Кинбурнской косе. Контроль Украины над косой, по словам Гуменюк, позволит обезопасить "зерновой коридор" из порта Николаева.

Гуменюк рассказывала 22 ноября, что операция на Кинбурнской косе ведется в условиях информационной тишины. "Нам помогает море. Враг не может закрепиться там потому, что ВСУ наносят поражение по пунктам противника. Коса не предполагает расположения большого количества построек, где можно закрепиться и удержаться. [...] Следует помнить, что Кинбурнская коса соединена с временно оккупированной частью левобережья Херсонской области, что позволяет врагу подтягивать резервы", – говорила она. 

По оценке Института исследования войны, россияне не намерены долго удерживать позиции на косе. Оккупанты ожидают, что украинцы освободят Кинбурнскую косу и намерены защищаться от наступления ВСУ на территории, непосредственно окружающей соединение косы с материковой частью области, предполагают в ISW. 

Теги: Николаевская область, война России против Украины, морские порты Украины, Виталий Ким, российские оккупанты, деоккупация
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