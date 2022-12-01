В Николаевской области 87 населенных пунктов остаются без света и воды – ОВА

Речь идет о населенных пунктах в Баштанском и Николаевском районах области. Продолжаются работы по восстановлению.

Также в администрации отметили, что без газоснабжения находятся 6368 потребителей.

В целом по состоянию на 1 декабря с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 13 805 гражданских объектов. Из них:

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

Регион подвергался обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. 11 ноября спецподразделения ВСУ зашли в Херсон.

После этого ситуация с безопасностью в Николаевской области значительно улучшилась, так как оккупанты "не достают тем оружием, которым раньше кошмарили город и область", сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.