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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаевской области 87 населенных пунктов остаются без света и воды – ОВА

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В области восстанавливают электро- и водоснабжение
В области восстанавливают электро- и водоснабжение
Фото: depositphotos.com

В Николаевской области отсутствует электроснабжение, водоснабжение и водоотвод в 87 населенных пунктах, пострадавших из-за войны. Об этом 1 декабря сообщает в Facebook пресс-служба облгосадминистрации.

Речь идет о населенных пунктах в Баштанском и Николаевском районах области. Продолжаются работы по восстановлению.

Также в администрации отметили, что без газоснабжения находятся 6368 потребителей.

В целом по состоянию на 1 декабря с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 13 805 гражданских объектов. Из них:

  • объекты жилищного фонда – 8896;
  • медицинские учреждения – 92;
  • учебные заведения – 388;
  • заведения культуры – 184;
  • объекты промышленных предприятий – 189;
  • объекты жизнеобеспечения: газо- – 1017, электро- – 848, водо- – 32, теплоснабжения – 96;
  • другие не военные объекты – 2063.
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Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

Регион подвергался обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. 11 ноября спецподразделения ВСУ зашли в Херсон.

После этого ситуация с безопасностью в Николаевской области значительно улучшилась, так как оккупанты "не достают тем оружием, которым раньше кошмарили город и область", сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Теги: электричество, водоснабжение, Николаевская область, электроснабжение, война России против Украины, разрушения
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