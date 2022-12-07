Защищать критическую инфраструктуру Украины от российских атак поможет крупнейшая разведывательная компания в мире – Минцифры

Министерство назвало Recorded Future крупнейшей разведывательной компанией в мире в сфере киберзащиты.
"Подписали меморандум с Recorded Future, который поможет защитить критическую инфраструктуру в Украине от военной и киберагрессии со стороны России. Также договорились о совместной работе по созданию новых продуктов и технологий для защиты критической инфраструктуры, которые смогут использовать во всем мире", – сказано в сообщении.
В Минцифры объяснили, что в рамках меморандума Recorded Future предоставит свою разведывательную платформу, специализированных инженеров и аналитиков разведки.
"Со своей стороны Минцифры предоставит собственную экспертизу и специалистов, которые будут сотрудничать с Recorded Future", – отметили в украинском ведомстве.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С октября российские войска массово обстреливают объекты украинской энергетики.
Во время последнего удара по Украине 5 декабря оккупанты выпустили более 70 ракет, Вооруженные силы Украины сбили больше 60, сообщало командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов.
В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго".
По всей Украине действуют экстренные или плановые отключения электроэнергии из-за ракетной атаки России.