Защищать критическую инфраструктуру Украины от российских атак поможет крупнейшая разведывательная компания в мире – Минцифры

Министерство назвало Recorded Future крупнейшей разведывательной компанией в мире в сфере киберзащиты.

"Подписали меморандум с Recorded Future, который поможет защитить критическую инфраструктуру в Украине от военной и киберагрессии со стороны России. Также договорились о совместной работе по созданию новых продуктов и технологий для защиты критической инфраструктуры, которые смогут использовать во всем мире", – сказано в сообщении.

В Минцифры объяснили, что в рамках меморандума Recorded Future предоставит свою разведывательную платформу, специализированных инженеров и аналитиков разведки.

"Со своей стороны Минцифры предоставит собственную экспертизу и специалистов, которые будут сотрудничать с Recorded Future", – отметили в украинском ведомстве.

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