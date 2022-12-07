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Защищать критическую инфраструктуру Украины от российских атак поможет крупнейшая разведывательная компания в мире – Минцифры

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Минцифры обещает предоставить экспертизу и специалистов
Минцифры обещает предоставить экспертизу и специалистов
Фото: pixabay.com

Министерство цифровой трансформации Украины договорилось о сотрудничестве с американской компанией Recorded Future в киберзащите критической инфраструктуры Украины. Об этом Минцифры проинформировало 6 декабря в Telegrаm.

Министерство назвало Recorded Future крупнейшей разведывательной компанией в мире в сфере киберзащиты.

"Подписали меморандум с Recorded Future, который поможет защитить критическую инфраструктуру в Украине от военной и киберагрессии со стороны России. Также договорились о совместной работе по созданию новых продуктов и технологий для защиты критической инфраструктуры, которые смогут использовать во всем мире", – сказано в сообщении.

В Минцифры объяснили, что в рамках меморандума Recorded Future предоставит свою разведывательную платформу, специализированных инженеров и аналитиков разведки.

"Со своей стороны Минцифры предоставит собственную экспертизу и специалистов, которые будут сотрудничать с Recorded Future", – отметили в украинском ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С октября российские войска массово обстреливают объекты украинской энергетики.

Во время последнего удара по Украине 5 декабря оккупанты выпустили более 70 ракет, Вооруженные силы Украины сбили больше 60, сообщало командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов.

В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго".

По всей Украине действуют экстренные или плановые отключения электроэнергии из-за ракетной атаки России.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, энергетика, меморандум, электроэнергия, экспертиза, обстрелы, кибервойна, война России против Украины, кибератака, инфраструктура, кибербезопасность, Министерство цифровой трансформации, сотрудничество, Минцифры
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