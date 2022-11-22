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Кабмин принял постановление, которое позволит украинцам использовать электронную подпись в ЕС – Минцифры

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Взаимопризнание электронной подписи поможет украинцам за границей получать определенные услуги
Взаимопризнание электронной подписи поможет украинцам за границей получать определенные услуги
Фото: pixabay.com

22 ноября Кабинет Министров Украины принял постановление, которое позволит жителям Украины использовать электронную подпись в Европейском союзе для получения определенных услуг. А европейская электронная подпись будет признана в Украине, сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в Telegram.

В министерстве объяснили, что многие украинцы находятся за границей, поэтому взаимопризнание квалифицированной электронной подписи поможет им (а также украинским бизнесам) получать определенные услуги или проще идентифицировать свою личность.

"Это длительный процесс, но экспериментальный проект позволит до заключения соглашения с ЕС решить неотложные потребности в сфере электронных услуг. Украина еще на шаг ближе к ЕС", – говорится в сообщении.

Контекст:

О том, что украинское правительство работает над внедрением технологии, которая позволит гражданам получить электронную подпись менее чем за минуту, 22 октября 2019 года сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

17 мая 2021 года в приложении "Дія" стала доступна услуга получения электронной подписи под названием "Дія.Підпис". По словам Федорова, "Дія.Підпис" сохраняет историю всех подписанных документов, а сам процесс подписи занимает несколько секунд.

Теги: Украина, Кабинет Министров, бизнес, граница, Европа, работа, соглашение, Минцифры, ЕС
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