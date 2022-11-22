Кабмин принял постановление, которое позволит украинцам использовать электронную подпись в ЕС – Минцифры

В министерстве объяснили, что многие украинцы находятся за границей, поэтому взаимопризнание квалифицированной электронной подписи поможет им (а также украинским бизнесам) получать определенные услуги или проще идентифицировать свою личность.

"Это длительный процесс, но экспериментальный проект позволит до заключения соглашения с ЕС решить неотложные потребности в сфере электронных услуг. Украина еще на шаг ближе к ЕС", – говорится в сообщении.