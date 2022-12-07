В результате удара российской армии по Курахово – 10 погибших, много раненых – Зеленский

"Сегодня российская армия нанесла удар по Курахово, очень жестокий, абсолютно просчитанный. Именно по мирным людям. По обычным людям. По рынку, элеватору, заправке, автостанции, по жилому дому. В перечне погибших по состоянию на сейчас – 10 человек, много раненых", – сказал президент.

После удара Донецкая ОВА сообщала, что погибло шесть человек, пятеро получили ранения. Позднее стало известно, что число погибших выросло до восьми.

Зеленский отметил также, что в Херсонской области четверо полицейских погибли и четверо ранены во время стабилизационных мер – из-за российских мин. Среди погибших – начальник полиции Черкасской области Михаил Куратченко, который помогал коллегам на юге.

"Мои соболезнования. Вечная память всем жертвам российского террора", – сказал президент.