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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате удара российской армии по Курахово – 10 погибших, много раненых – Зеленский

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Зеленский: Вечная память всем жертвам российского террора
Зеленский: Вечная память всем жертвам российского террора
Фото: president.gov.ua

Число погибших вследствие российского обстрела Курахово Донецкой области 7 декабря выросло до 10. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении, опубликованном его пресс-службой.

"Сегодня российская армия нанесла удар по Курахово, очень жестокий, абсолютно просчитанный. Именно по мирным людям. По обычным людям. По рынку, элеватору, заправке, автостанции, по жилому дому. В перечне погибших по состоянию на сейчас – 10 человек, много раненых", – сказал президент.

После удара Донецкая ОВА сообщала, что погибло шесть человек, пятеро получили ранения. Позднее стало известно, что число погибших выросло до восьми.

Зеленский отметил также, что в Херсонской области четверо полицейских погибли и четверо ранены во время стабилизационных мер – из-за российских мин. Среди погибших – начальник полиции Черкасской области Михаил Куратченко, который помогал коллегам на юге. 

"Мои соболезнования. Вечная память всем жертвам российского террора", – сказал президент. 

Теги: Донецкая область, полиция, Херсонская область, раненые, Черкасская область, Курахово, жертвы, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, полицейский, погибшие
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