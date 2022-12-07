Раненый при обстреле Херсона умер в больнице

"Вчера рашисты обстреляли автотранспортное предприятие в Херсоне. 61-летний Алексей, находившийся в это время на рабочем месте, получил минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Первую помощь пострадавшему оказал его коллега. На место оперативно приехала "скорая" – медики забрали мужчину в больницу. Врачи отчаянно боролись за жизнь Алексея. К сожалению, ранения оказались слишком тяжелыми. Сегодня мужчина умер", – написал Янушевич.

Он выразил соболезнования родственникам мужчины.