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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Раненый при обстреле Херсона умер в больнице

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Россияне обстреляли АТП, где работал погибший
Россияне обстреляли АТП, где работал погибший
Скриншот: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Скончался работник автотранспортного предприятия в Херсоне, которое было обстреляно россиянами 6 декабря. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

"Вчера рашисты обстреляли автотранспортное предприятие в Херсоне. 61-летний Алексей, находившийся в это время на рабочем месте, получил минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Первую помощь пострадавшему оказал его коллега. На место оперативно приехала "скорая" – медики забрали мужчину в больницу. Врачи отчаянно боролись за жизнь Алексея. К сожалению, ранения оказались слишком тяжелыми. Сегодня мужчина умер", – написал Янушевич.

Он выразил соболезнования родственникам мужчины.

Контекст:

6 декабря российская армия атаковала с воздуха Херсон. Снаряды оккупантов попали в инфраструктурный объект, при обстреле погиб один человек

Херсон и часть Херсонской области были освобождены от оккупантов 11 ноября. После этого Россия начала системно обстреливать город с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.

Теги: Херсон, Херсонская область, раненые, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, врачи, погибшие, Ярослав Янушевич
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