6 декабря в Украине погибло четверо гражданских, 16 получили ранения – Офис президента

Согласно этим данным:

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Согласно данным Генштаба ВСУ, оккупанты за прошлые сутки нанесли по Украине 10 ракетных ударов и 33 авиационных, 75 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня.