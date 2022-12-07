6 декабря в Украине погибло четверо гражданских, 16 получили ранения – Офис президента

В результате военных действий пострадали вчера жители шести регионов Украины
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал
6 декабря в результате российских обстрелов в Украине погибли четверо гражданских. Об этом, ссылаясь на данные областных военных администраций, сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Согласно этим данным:
в Днепропетровской области – один раненый,
в Донецкой области – трое раненых,
в Запорожской области – один погибший, шесть раненых,
в Сумской области – один раненый,
в Харьковской области – один погибший, двое раненых,
в Херсонской области – двое погибших, трое раненых.
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