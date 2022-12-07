Россияне дважды за сутки обстреляли энергетическое предприятие ДТЭК

"Второй раз за сутки от обстрела пострадало энергетическое предприятие "ДТЭК Энерго". Оно уже не раз было атаковано вражескими войсками. В этот раз обошлось без жертв и пострадавших", – говорится в сообщении.
В результате обстрела серьезно повреждено оборудование предприятия. В настоящее время оно полностью отключено от энергосистемы. Остановка предприятия привела к ограничению энерго- и теплоснабжения в регионе.
Сразу после окончания обстрелов энергетики приступили к ликвидации последствий атаки, восстановлению работы оборудования предприятия и возвращению электроэнергии и тепла жителям региона.
Для безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники, остальные работают в удаленном режиме.
Это уже 18-я террористическая атака России на энергетические предприятия "ДТЭК Энерго" за последние два месяца. В результате предыдущих 24 энергетика получили ранения, три погибли. Также пострадали спасатели и работники подрядных организаций.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.
По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.