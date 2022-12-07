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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне дважды за сутки обстреляли энергетическое предприятие ДТЭК

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За два месяца россияне совершили 18 атак на энергетические предприятия ДТЭК
За два месяца россияне совершили 18 атак на энергетические предприятия ДТЭК
Фото: depositphotos.com

В результате российской атаки 6 декабря дважды пострадало предприятие компании "ДТЭК Энерго". Об этом сообщает ДТЭК.

"Второй раз за сутки от обстрела пострадало энергетическое предприятие "ДТЭК Энерго". Оно уже не раз было атаковано вражескими войсками. В этот раз обошлось без жертв и пострадавших", – говорится в сообщении.

В результате обстрела серьезно повреждено оборудование предприятия. В настоящее время оно полностью отключено от энергосистемы. Остановка предприятия привела к ограничению энерго- и теплоснабжения в регионе.

Сразу после окончания обстрелов энергетики приступили к ликвидации последствий атаки, восстановлению работы оборудования предприятия и возвращению электроэнергии и тепла жителям региона.

Для безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники, остальные работают в удаленном режиме.

Это уже 18-я террористическая атака России на энергетические предприятия "ДТЭК Энерго" за последние два месяца. В результате предыдущих 24 энергетика получили ранения, три погибли. Также пострадали спасатели и работники подрядных организаций.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, энергетика, ДТЭК, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, инфраструктура, ранение, энергосистема
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