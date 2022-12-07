Россияне дважды за сутки обстреляли энергетическое предприятие ДТЭК

За два месяца россияне совершили 18 атак на энергетические предприятия ДТЭК Фото: depositphotos.com

"Второй раз за сутки от обстрела пострадало энергетическое предприятие "ДТЭК Энерго". Оно уже не раз было атаковано вражескими войсками. В этот раз обошлось без жертв и пострадавших", – говорится в сообщении.

В результате обстрела серьезно повреждено оборудование предприятия. В настоящее время оно полностью отключено от энергосистемы. Остановка предприятия привела к ограничению энерго- и теплоснабжения в регионе.

Сразу после окончания обстрелов энергетики приступили к ликвидации последствий атаки, восстановлению работы оборудования предприятия и возвращению электроэнергии и тепла жителям региона.

Для безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники, остальные работают в удаленном режиме.

Это уже 18-я террористическая атака России на энергетические предприятия "ДТЭК Энерго" за последние два месяца. В результате предыдущих 24 энергетика получили ранения, три погибли. Также пострадали спасатели и работники подрядных организаций.